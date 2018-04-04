Фото: потасканная Волочкова вывалила грудь на Путина

На днях Анастасия Волочкова отправилась отдыхать. На сей раз балерина променяла любимые Мальдивы на не менее шикарное место – Таиланд. Артистка прихватила с собой мать Тамару Владимировну и дочь Ариадну. Правда, почему-то на своей официальной страничке в Instagram, куда Анастасия с завидной регулярностью выкладывает фотографии с отдыха, балерина публикует снимки, где позирует с совершенно посторонними людьми, пишут Dni.ru.

К примеру, недавно Волочкова презентовала кадр, на котором запечатлена в облегающем платье с таким узким и глубоким декольте, что дух захватывает. При этом на фото балерина снята с двумя местными мужчинами. На одном из них – футболка с нарисованным Владимиром Путиным.

Несмотря на то что Анастасия отключила возможность комментирования, интернет-пользователи все равно щедро одарили снимок своими оценками, просто сделали это на других платформах, так как фото уже благополучно "утекло" в Сеть.

Комментаторы оказались безжалостны к балерине. В частности, они обратили внимание на пышный бюст Волочковой, который, по их мнению, выпрыгивал и вываливался прямо на изображенного на футболке Путина. Досталось и лицу артистки. По мнению зрителей, Анастасия явно перезагорала. Нашлись и те, кто назвал ее потасканной, усталой, выпившей.

Ранее Волочкова опубликовала фото, на котором снова растянулась в шпагате. Таким экстравагантным способом балерина пыталась впечатлить известного казахского поэта Хакима Булибекова. Публикация набрала более семи тысяч лайков.