Муж королевы Елизаветы II попал в больницу

Герцог Эдинбургский оказался в больнице Короля Эдварда VIII. Госпитализация у венценосной особы плановая, ему будут делать операцию на бедре, пишет Ivona.

Как сообщают The Telegraph ссылаясь на заявление Букингемского дворца, Филипп Эдинбургский именно по этой причине не присутствовал на нескольких официальных мероприятиях, в том числе и пасхальных.