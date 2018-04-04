среда, 4 апреля 2018 г.
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Муж королевы Елизаветы II попал в больницу

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Королева Елизавета II и ее супгур принц Филипп.

ФОТО: Scanpix

Переживать не стоит: у Герцога Эдинбургского плановая операция.

Герцог Эдинбургский оказался в больнице Короля Эдварда VIII. Госпитализация у венценосной особы плановая, ему будут делать операцию на бедре, пишет Ivona.

Как сообщают The Telegraph ссылаясь на заявление Букингемского дворца, Филипп Эдинбургский именно по этой причине не присутствовал на нескольких официальных мероприятиях, в том числе и пасхальных.

Отсутствие мужа королевы Элизаветы II изначально не вызвало вопросов у представителей общественности, ведь еще в прошлом году герцог Эдинбургский отошел от публичной деятельности. Кстати, это решение первой поддержала именно королева.

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