Заднее декольте: странные трусы Бузовой ошеломили Сеть

Певица и телеведущая Ольга Бузова продолжает эксплуатировать образ брошенной, но сильной и смелой женщины. На этот раз Бузова опубликовала в Instagram фото с голой пятой точкой, сопроводив снимок строчкой из песни "Она не боится", передает Лайф.