Заднее декольте: странные трусы Бузовой ошеломили Сеть
2 апреля 2018 г., 16:12
Певица и телеведущая Ольга Бузова продолжает эксплуатировать образ брошенной, но сильной и смелой женщины. На этот раз Бузова опубликовала в Instagram фото с голой пятой точкой, сопроводив снимок строчкой из песни "Она не боится", передает Лайф.
«Тебе будет больно... Ты её запомнишь навсегда. #онанебоится», - говорится в публикации.
Днем ранее Ольга Бузова рассказала о съёмке для журнала Playboy, которая прошла под лозунгом "ОнаНеБоится". Теперь же ведущая предоставила поклонникам возможность оценить свою "смелость" и с другой стороны.