понедельник, 2 апреля 2018 г.
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  • Заднее декольте: странные трусы Бузовой ошеломили Сеть

Заднее декольте: странные трусы Бузовой ошеломили Сеть

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Ольга Бузова.

ФОТО: Instagram

Певица и телеведущая Ольга Бузова продолжает эксплуатировать образ брошенной, но сильной и смелой женщины. На этот раз Бузова опубликовала в Instagram фото с голой пятой точкой, сопроводив снимок строчкой из песни "Она не боится", передает Лайф.

«Тебе будет больно... Ты её запомнишь навсегда. #онанебоится», - говорится в публикации. 

Днем ранее Ольга Бузова рассказала о съёмке для журнала Playboy, которая прошла под лозунгом "ОнаНеБоится". Теперь же ведущая предоставила поклонникам возможность оценить свою "смелость" и с другой стороны.

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