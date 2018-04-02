Шокирующие снимки! Макс Барских изменился до неузнаваемости

За неделю до официальной премьеры видеоманифеста «Сделай громче» журнал ОК! эксклюзивно публикует портреты Макса Барских из долгожданного клипа. По словам режиссера Алана Бадоева, новая работа снята по мотивам романа Бернара Вербера «Империя ангелов» и посвящена теме реинкарнации. В видео Макс Барских сыграл Ангела, оберегающего человеческие души.

«Создавая этот клип, я отталкивался не только от книги «Империя ангелов», но и от стилистики культового фильма Тома Тиквера «Беги, Лола, беги». В результате получилась очень едкая эстетика, которая подчеркивает новое звучание Макса», - комментирует Бадоев.