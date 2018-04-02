Шокирующие снимки! Макс Барских изменился до неузнаваемости

Первые кадры «Сделай громче» уже в сети: кислотно-зеленые волосы, totallookYeezybyKanyeWest, пуховики IENKI IENKI – времена рейва возвращаются!
За неделю до официальной премьеры видеоманифеста «Сделай громче» журнал ОК! эксклюзивно публикует портреты Макса Барских из долгожданного клипа. По словам режиссера Алана Бадоева, новая работа снята по мотивам романа Бернара Вербера «Империя ангелов» и посвящена теме реинкарнации. В видео Макс Барских сыграл Ангела, оберегающего человеческие души.
«Создавая этот клип, я отталкивался не только от книги «Империя ангелов», но и от стилистики культового фильма Тома Тиквера «Беги, Лола, беги». В результате получилась очень едкая эстетика, которая подчеркивает новое звучание Макса», - комментирует Бадоев.
«Сделай громче» уже доступен для предзаказа в iTunes. Премьера песни и клипа запланирована на 5 апреля и состоится на YouTube-канале артиста, а 6 апреля – на всех цифровых площадках.
А вот и я 😈 Мой новый образ обусловлен персонажем, которого я играю в клипе СГ. Этот парень с кислотного цвета волосами - современный Ангел, он делает звук человеческих сердец громче и учит их жить на полную! Каждый музыкант по своему Ангел и проводник эмоций в сердца своих слушателей! Впереди ещё много сюрпризов, так что #СДЕЛАЙГРОМЧЕ! PS: предзаказ на iTunes уже доступен 👆 #МАКСБАРСКИХ #BADOEV2018 #СДЕЛАЙГРОМЧЕ