В возрасте 73 лет умерла народная артистка России Наталья Попович. Как сообщили в пресс-службе столичного театра "Новая опера", она скончалась после продолжительной болезни.

— Она тяжело болела, но мы надеялись и верили в лучшее, — сказали в театре.

Наталья Попович — вдова основателя "Новой оперы", дирижёра Евгения Колобова. С 1991 по 2017 годы она была главным хормейстером театра. По её инициативе в 2005 году возник ежегодный титульный фестиваль театра "Крещенская неделя в "Новой опере", пишет Лайф.

В 2003 году за создание театра "Новая опера" Наталья Попович, Евгений Колобов (посмертно) и Сергей Лысенко (директор театра в 2003–2012 годах) были удостоены Государственной премии РФ.