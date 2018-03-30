пятница, 30 марта 2018 г.
«Олег Табаков скончался, когда открыто поддержал политику Кремля и президента России Владимира Путина» Сергей Талк
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • Умерла народная артистка России Наталья Попович

Умерла народная артистка России Наталья Попович

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Наталья Попович.

ФОТО: Новая Опера имени Е.В. Колобова

Вдова основателя московского театра "Новая опера" скончалась на 74-м году жизни.

В возрасте 73 лет умерла народная артистка России Наталья Попович. Как сообщили в пресс-службе столичного театра "Новая опера", она скончалась после продолжительной болезни.

— Она тяжело болела, но мы надеялись и верили в лучшее, — сказали в театре.

Наталья Попович — вдова основателя "Новой оперы", дирижёра Евгения Колобова. С 1991 по 2017 годы она была главным хормейстером театра. По её инициативе в 2005 году возник ежегодный титульный фестиваль театра "Крещенская неделя в "Новой опере", пишет Лайф.

В 2003 году за создание театра "Новая опера" Наталья Попович, Евгений Колобов (посмертно) и Сергей Лысенко (директор театра в 2003–2012 годах) были удостоены Государственной премии РФ.

Прощание с Попович пройдёт 2 апреля в 11:00 в театре "Новая опера имени Е.В. Колобова".

Читать также

Актуально

НАВЕРХ