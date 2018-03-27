вторник, 27 марта 2018 г.
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  • Этот знак зодиака ждет фантастический апрель 2018 года

Этот знак зодиака ждет фантастический апрель 2018 года

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Счастье. Фото иллюстративное.

ФОТО: Panter Media/Scanpix

Верите вы в гороскопы или нет, не так важно! Звезды оказывают на нас влияние в любом случае. И все сделается без нашего знания! Пишет Esotericblog.ru.

Друзья, в этот раз повезло Водолеям! Вы Водолей? Не ВОДОЛЕЙ??!! Делитесь статьей с Водолеями - друзьями, ведь вам не безразлична их судьба?

Апрель - невероятно энергичный и активный месяц для вас! Ничего не пропустите! Блистайте и покоряйте!

✔В работе сейчас вы можете достичь своих целей, улучшить своё положение, развивать свои дела, возможно, получить доход больше, чем обычно. Хорошо учиться, оттачивать мастерство, повышать свою квалификацию. Обязательно воспользуйтесь этим временем, у вас есть все ресурсы для достижения целей. Единственное, возможно стоит большую активность проявить после 15-ого апреля. До этого, как мы помним, у нас ретроградный Меркурий, лучше в это время что-то переделывать.

✔Кто ищет работу, возможно, вам поможет женщина из вашего окружения, может быть водной стихии. На собеседованиях стоит проявить себя не только как хороший специалист, но и постараться расположить эмоционально к себе работодателя, показать вашу коммуникабельность. Если у вас пока не складывается с поиском работы, то не стоит излишне эмоционировать, опять-таки не забываем про Меркурий. И желательно трудовые договоры подписываем после 15-ого.

✔Кто в паре, если у вас есть какие-то разногласия, то советую вам не разводить войну. А то можно начать использовать совсем не семейные методы в отстаивании своей позиции, и в итоге сильно обидеть свою половинку. Старайтесь проявлять больше деликатности и поддерживать мир и гармонию в семье.

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