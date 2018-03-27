Этот знак зодиака ждет фантастический апрель 2018 года

Друзья, в этот раз повезло Водолеям! Вы Водолей? Не ВОДОЛЕЙ??!! Делитесь статьей с Водолеями - друзьями, ведь вам не безразлична их судьба?

Апрель - невероятно энергичный и активный месяц для вас! Ничего не пропустите! Блистайте и покоряйте!

✔В работе сейчас вы можете достичь своих целей, улучшить своё положение, развивать свои дела, возможно, получить доход больше, чем обычно. Хорошо учиться, оттачивать мастерство, повышать свою квалификацию. Обязательно воспользуйтесь этим временем, у вас есть все ресурсы для достижения целей. Единственное, возможно стоит большую активность проявить после 15-ого апреля. До этого, как мы помним, у нас ретроградный Меркурий, лучше в это время что-то переделывать.

✔Кто ищет работу, возможно, вам поможет женщина из вашего окружения, может быть водной стихии. На собеседованиях стоит проявить себя не только как хороший специалист, но и постараться расположить эмоционально к себе работодателя, показать вашу коммуникабельность. Если у вас пока не складывается с поиском работы, то не стоит излишне эмоционировать, опять-таки не забываем про Меркурий. И желательно трудовые договоры подписываем после 15-ого.