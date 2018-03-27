Как мать Стифлера: поклонники не узнали Семенович на свежих фотографиях

Поклонники не раз уличали Анну Семенович в ретуши своих снимков: то талия на фотографиях становилась неприлично узкой, то слишком стройной фигура. Не говоря уже о слишком, чересчур гладком лице, без единой морщинки, пишет KP.

Но на последних фотографиях, которыми артистка делится со своими поклонниками в сети, речь уже идет не о фотошопе, а о серьезных косметологических услугах. Причем экс-солистка «Блестящих», кажется, настолько увлеклась уколами красоты, что на некоторых снимках смотрится как совершенно другой человек. Куда подевался острый подбородок, большие глаза Анны? Теперь у Семенович круглое лицо, высоко подняты брови и снова ни одной морщинки. Ну хотя бы тут стабильность. А тут еще и сама певица добавила дров в костер обсуждения поклонниками своей внешности, заявив, что женщина должна быть разной.

«На лыжах – спортивной, на работе – умной, а дома – нежной и сексуальной», – вывела формулы женской привлекательности звезда. Так-то оно так, но не настолько же разной?! Так скоро в аэропортах перестанут выпускать за границу. Не поверят паспорту.

К слову, поклонники перемены во внешности звезды не оценили, посчитав, что сейчас она выглядит как-то старше и очень похожа на маму Стифлера. Эта героиня Дженифер Кулидж из комедии «Американский пирог» в свое время стала мемом, символизирующим сексуальную, но не слишком молодую маму одноклассника, о романе с которой мечтают все ровесники сына.