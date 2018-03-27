вторник, 27 марта 2018 г.
«Человечество должно бесстрашно отправиться в те места, где до него никто не побывал, если хочет продлить свое существование еще на миллион лет» Стивен Хокинг
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • Как мать Стифлера: поклонники не узнали Семенович на свежих фотографиях

Как мать Стифлера: поклонники не узнали Семенович на свежих фотографиях Смотрите фото!

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Instagram/Кадр из фильма

Похоже, что увлечение уколами красоты дало обратный эффект.

Поклонники не раз уличали Анну Семенович в ретуши своих снимков: то талия на фотографиях становилась неприлично узкой, то слишком стройной фигура. Не говоря уже о слишком, чересчур гладком лице, без единой морщинки, пишет KP.

Но на последних фотографиях, которыми артистка делится со своими поклонниками в сети, речь уже идет не о фотошопе, а о серьезных косметологических услугах. Причем экс-солистка «Блестящих», кажется, настолько увлеклась уколами красоты, что на некоторых снимках смотрится как совершенно другой человек. Куда подевался острый подбородок, большие глаза Анны? Теперь у Семенович круглое лицо, высоко подняты брови и снова ни одной морщинки. Ну хотя бы тут стабильность. А тут еще и сама певица добавила дров в костер обсуждения поклонниками своей внешности, заявив, что женщина должна быть разной.

«На лыжах – спортивной, на работе – умной, а дома – нежной и сексуальной», – вывела формулы женской привлекательности звезда. Так-то оно так, но не настолько же разной?! Так скоро в аэропортах перестанут выпускать за границу. Не поверят паспорту.

К слову, поклонники перемены во внешности звезды не оценили, посчитав, что сейчас она выглядит как-то старше и очень похожа на маму Стифлера. Эта героиня Дженифер Кулидж из комедии «Американский пирог» в свое время стала мемом, символизирующим сексуальную, но не слишком молодую маму одноклассника, о романе с которой мечтают все ровесники сына.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ