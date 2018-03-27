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Принц Гарри и Меган Маркл намерены усыновить детей из разных стран

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Принц Гарри и Меган Маркл

ФОТО: Niall Carson/PA Wire/PA Images

36-летняя Меган Маркл и 33-летний принц Гарри не скрывают, что мечтают о детях. Как утверждают источники из окружения британской королевской семьи, будущие супруги планируют официально оформить опеку над малышами из других стран.

Как известно, принц Гарри и Меган Маркл сыграют свадьбу уже в конце мая этого года. Влюбленные открыто говорят о том, что хотят стать родителями как можно скореe, пишет Woman. Однако биологическими детьми внук королевы Великобритании Елизаветы II и его избранница ограничиваться не собираются.

По информации западных СМИ, будущие супруги уже сейчас обсуждают возможность усыновления малышей из разных стран.

«Гарри и Меган ждут не дождутся, когда у них появятся собственные дети. Они надеются, что Меган сможет забеременеть сразу после свадьбы. Помимо этого, они собираются еще и усыновить ребенка», — сообщил инсайдер американскому изданию National Enquirer.

По словам анонимного источника, звезда сериала «Форс-мажоры» всегда восторгалась многодетной матерью Анджелиной Джоли. Невеста принца Гарри грезит о большой мультинациональной семье, как и у ее кумира.

Если верить информатору, то младший сын принца Чарльза всецело поддерживает идею своей избранницы. Интересно, как ко всему этому отнесется консервативная Елизавета II?

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