Дождались! Смотрите жаркое видео, как «Танцевальный рай» Международный женский день отмечал

Незабываемая ночь, полная ярких впечатлений и бурных эмоций, ждала своих лучших и любимых гостей! Пришла весна, а вместе с ней и любимый, самый нежный праздник в году – Международный Женский день! А также девятый день рождения «Танцевального Рая»!

В эту особенную праздничную ночь гостей ждало специальное шоу-сюрприз из России! Уникальная программа воздушных акробатов, топлес гоу-гоу из Санкт-Петербурга и живые звуки саксофона от KIRILL SAX!

Праздничный торт, специальные декорации, блеск конфетти и фейерверк эмоций – всё это радость торжественного празднования дня рождения и женского дня!