Дождались! Смотрите жаркое видео, как «Танцевальный рай» Международный женский день отмечал

В пятницу, 9 марта, в таллиннском ночном клубе Hollywood состоялась любимая многими вечеринка «Танцевальный Рай». Мы уже показывали вам галерею, а теперь предлагаем посмотреть видео.
Незабываемая ночь, полная ярких впечатлений и бурных эмоций, ждала своих лучших и любимых гостей! Пришла весна, а вместе с ней и любимый, самый нежный праздник в году – Международный Женский день! А также девятый день рождения «Танцевального Рая»!
В эту особенную праздничную ночь гостей ждало специальное шоу-сюрприз из России! Уникальная программа воздушных акробатов, топлес гоу-гоу из Санкт-Петербурга и живые звуки саксофона от KIRILL SAX!
Праздничный торт, специальные декорации, блеск конфетти и фейерверк эмоций – всё это радость торжественного празднования дня рождения и женского дня!
Эта ночь надолго запомнится особой атмосферой безудержного веселья и танцев до рассвета. Следующий «ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ РАЙ - ВЕСЕННЕЕ ТОРЖЕСТВО» пройдет в пятницу, 4 мая, в ночном клубе Hollywood.