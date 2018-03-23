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  • Дождались! Смотрите жаркое видео, как «Танцевальный рай» Международный женский день отмечал

Дождались! Смотрите жаркое видео, как «Танцевальный рай» Международный женский день отмечал Таллинн гуляет!

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ФОТО: Кадр из видео

В пятницу, 9 марта, в таллиннском ночном клубе Hollywood состоялась любимая многими вечеринка «Танцевальный Рай». Мы уже показывали вам галерею, а теперь предлагаем посмотреть видео.

Незабываемая ночь, полная ярких впечатлений и бурных эмоций, ждала своих лучших и любимых гостей! Пришла весна, а вместе с ней и любимый, самый нежный праздник в году – Международный Женский день! А также девятый день рождения «Танцевального Рая»!

В эту особенную праздничную ночь гостей ждало специальное шоу-сюрприз из России! Уникальная программа воздушных акробатов, топлес гоу-гоу из Санкт-Петербурга и живые звуки саксофона от KIRILL SAX!

Праздничный торт, специальные декорации, блеск конфетти и фейерверк эмоций – всё это радость торжественного празднования дня рождения и женского дня!

Эта ночь надолго запомнится особой атмосферой безудержного веселья и танцев до рассвета. Следующий «ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ РАЙ - ВЕСЕННЕЕ ТОРЖЕСТВО» пройдет в пятницу, 4 мая, в ночном клубе Hollywood.

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