четверг, 22 марта 2018 г.
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Смотреть страшно: Анджелина Джоли тает на глазах

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Анджелину Джоли засняли на прогулке с детьми. По мнению многочисленных поклонников, голливудская дива буквально тает на глазах.

Благодаря работе папарацци общественность может увериться в том, что вне камер их кумиры ведут самый обычный образ жизни. К примеру, на днях фотографы подловили Анджелину Джоли, которая прогуливалась по Лос-Анджелесу вместе с детьми.

"Какие красавицы! Но Энджи опять похудела! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Джоли схуднула. Хотя куда уж больше", "боже, какая же она худая", "сколько можно худеть? даже мороженое не помогает", "Ешь-не ешь сладкое, а не в коня корм...", "Не идет Анджелине черный цвет", "Толстей!!! Энджи толстей!!! Ты так краше станешь" – прокомментировали фотографии поклонники.

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