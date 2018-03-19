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  • За месяц до родов: Кейт Миддлтон произвела фурор на параде в честь Дня святого Патрика

За месяц до родов: Кейт Миддлтон произвела фурор на параде в честь Дня святого Патрика

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Всего за месяц до предполагаемой даты родов Кейт Миддлтон вовсю посещает официальные мероприятия и радует поклонников цветущим внешним видом, пишет Woman. Так, накануне герцогиня Кембриджская вместе с супругом посетила традиционный торжественный парад по случаю национального праздника — Дня святого Патрика.

17 марта во многих христианских странах отмечался День святого Патрика. В честь этого в Лондоне прошел традиционный парад гвардии, который посетили и монаршие особы — принц Уильям и Кейт Миддлтон.

На мероприятие герцогиня, которая, напомним, должна родить третьего ребенка уже в следующем месяце, пришла в зеленом пальто Catherine Walker, которое дополнила шляпкой в тон, а также черными лодочками на устойчивом каблуке и темными колготками.

Выглядела Кэтрин в этот день невероятно хорошо. Это особенно понравилось ее супругу принцу Уильяму — во время мероприятия он старался не отходить от жены и даже позволил себе нежно приобнять ее, хотя обычно старается избегать проявления чувств на публике.

ФОТО: MEGA/MEGA

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