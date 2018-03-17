“7Б” уже в Таллинне! Смотрите, каким составом выступит завтра группа
17 марта 2018 г., 12:34
Затвра,18 марта, в ночном клубе Cathouse Concert Hall, в Таллинне, выступит легендарная и всеми любимая рок-группа «7Б».
Днем рождения группы стало 8 марта 2001 года - дата начала работы над первым альбомом. С того времени миллионы людей услышали хиты «Молодые ветра», «Я любовь», «Неизвестный солдат», «Осень», «Некрещеная луна», «Летим с войны» и многие другие. На данный момент в багаже группы большое количество альбомов и участие во множестве сборников.
Музыканты уже приехали в Таллинн и ждут завтрашнего концерта.