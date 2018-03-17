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  • “7Б” уже в Таллинне! Смотрите, каким составом выступит завтра группа

“7Б” уже в Таллинне! Смотрите, каким составом выступит завтра группа

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ФОТО: Промо

Затвра,18 марта, в ночном клубе Cathouse Concert Hall, в Таллинне, выступит легендарная и всеми любимая рок-группа «7Б».

Днем рождения группы стало 8 марта 2001 года - дата начала работы над первым альбомом. С того времени миллионы людей услышали хиты «Молодые ветра», «Я любовь», «Неизвестный солдат», «Осень», «Некрещеная луна», «Летим с войны» и многие другие. На данный момент в багаже группы большое количество альбомов и участие во множестве сборников.

Музыканты уже приехали в Таллинн и ждут завтрашнего концерта.

ФОТО: Промо

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