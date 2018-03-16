Врач высказался об угрозе выкидыша Собчак

По словам специалиста, от излишнего волнения выкидыша быть не может. "Нет, для ребенка это не опасно. Он получает питание через мать. Для него опасно: кровотечение, нарушение плацентарной оболочки, кислородное голодание. Эмоции он не испытывает. А волнение матери не причина для выкидыша", – считает клинический психолог Лидия Михайлова.

A post shared by Ксения Собчак (@xenia_sobchak) on Mar 14, 2018 at 9:48am PDT

По ее словам, вероятная беременность не мешает Собчак вести полноценный образ жизни. В том числе и занимать важные государственные посты. "Другой вопрос, нужен ли нации лидер, рыдающий на публике? Хотя... В случае с Собчак, даже если она и ждет ребенка, не думаю, что это настоящая истерика. Не похоже. Слезы и капелька актерского мастерства обеспечивают прекрасный выход из сложной ситуации. Все знают, что дебаты – это спланированный спектакль", – уверяет Михайлова.

Вполне может быть, что это утку о беременности Собчак в прессу запустили для того, чтобы оправдать возможный проигрыш на скорых выборах. "Но если она действительно беременна, у нее есть законное право сняться с предвыборной гонки", – цитирует психолога "МК".