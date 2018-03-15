четверг, 15 марта 2018 г.
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Путин взял Зудину за руку и поцеловал у гроба Олега Табакова

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ФОТО: Scanpix

Проститься с Олегом Табаковым явился президент России Владимир Путин. Он произнес слова утешения вдове Марине Зудиной, взял ее за руку и поцеловал, пишет Дни.ру.

Уже более трех часов длится прощание с прославленным актером Олегом Табаковым. Как оказалось, внушительная продолжительность церемонии была обусловлена появлением Владимира Путина. Президент появился с букетом роз, перекрестился у гроба Олега Табакова и сел возле безутешной вдовы Марины Зудиной.

Общались они в абсолютной тишине несколько минут, при этом Путин жестикулировал. Президент трогательно взял вдову Олега Табакова за руку, затем поцеловал ее в щеку, после чего поцеловал в щеку и младшую дочь прославленного артиста Марию.

Напомним, что 27 ноября 2017 года Олег Табаков был доставлен в отделение реанимации и интенсивной терапии Первой городской больницы имени Пирогова. Врачи диагностировали сепсис – заражение крови. Резкое ухудшение наступило 2 декабря – артист впал в так называемое состояние глубокого оглушения, являющееся предкомным. А 12 марта 2018 года Олег Павлович умер от сердечного приступа.

О недуге Олега Табакова высказался Игорь Верник. "Мы знали – Олег Павлович, к сожалению, последние несколько месяцев болел. Мы следили каждый день за тем, что происходит в больнице. Всегда остается надежда, надежда на чудо, тем более что Табаков и болезнь – это понятия несовместные. Он был всегда в такой форме человеческой, актерской, что ему самому было очень непросто понимать, что не столько сил у него, сколько он привык. И он злился на это. Он не умел, не хотел, не мог быть слабым и, в сущности, никогда не был слабым. Он всегда был сильным. Он шутил, иронизировал, не позволял себе кукситься", – рассказал актер в недавнем интервью.

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