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Богомолов у гроба Табакова рассказал о завещании

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ФОТО: Valery Sharifulin/Valery Sharifulin/TASS

Режиссер считает, что актер не простит нарушения своей воли. Он был примером жизнелюбия и мужества. 

Спектакль Константина Богомолова "Юбилей ювелира" был поставлен на Основной сцене МХТ имени Чехова к 80-летию Олега Табакова. Артист играл там онкобольного старика, которому жить осталось совсем немного. Его задача – любой ценой дотянуть до юбилея, чтобы встретиться с той, которую любил всю жизнь. Эта роль во многом оказалась пророческой.

"Он сильно болел в последние годы, – рассказал в интервью Dni.Ru Богомолов, простившись с мэтром. – Никогда никому не говорил об этом, не жаловался, продолжал работать в прежнем объеме. Я был потрясен, когда к своему юбилею он предложил пьесу о смерти. После каждого спектакля терял по несколько килограммов, хотя там было всего пять мизансцен и длилось все полтора часа. Но он с такой самоотдачей играл, что терял вес, даже сидя на стуле или лежа на кровати. И было огромное счастье – видеть его глаза, когда он выходил на поклон, и зал вставал, не отпускал его со сцены". 

"Для Художественного театра "Юбилей ювелира" – больше, чем просто спектакль, – отметил режиссер. – Замены ему в этом спектакле, конечно, не будет. Как не будет замены в театре и в жизни. Невозможно заменить личность такого масштаба, такого жизнелюбия. В его роли в "Юбилее ювелира" проявилось все отношение к театру, к стране, к каждому из нас", передает Дни.ру.

"Табаков – это глагол "жить", – заключил Богомолов. – Он любил жизнь и завещал нам это делать. Это его духовный наказ. Иначе он нам не простит".

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