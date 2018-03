Названо самое дерзкое лекарство от простуды

Австралийские ученые говорят, что витамин D не только поддерживает кости в норме (не кальцием единым), но и укрепляет иммунитет. Те, у кого запасы вещества в норме, болеют гриппом и прочими простудными заболеваниями в 2 раза реже. Дэвид Гротто, автор исследования и книги “ The Best Things You Can Eat“, утверждает: