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Названо самое дерзкое лекарство от простуды

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Мужчина. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Scanpix

Воспользуйся им, и в конце концов избавься от озноба, пишет Mport.ua.

Австралийские ученые говорят, что витамин D не только поддерживает кости в норме (не кальцием единым), но и укрепляет иммунитет. Те, у кого запасы вещества в норме, болеют гриппом и прочими простудными заболеваниями в 2 раза реже. Дэвид Гротто, автор исследования и книги “ The Best Things You Can Eat“, утверждает: 

“При нехватке витамина D антитела в организме вяло реагируют на вторжение инфекций. Или вообще не реагируют“. 

Эксперт говорит, лучший способ бороться с этим — ежедневно хотя бы 10 минут гулять под прямым воздействием солнечных лучей. Шутка удалась: с нынешней погодой солнца на небе не больше, чем желающих бесплатно поработать в новогоднюю ночь. Поэтому редакция твоего любимого мужского онлайн-журнала советует: 

  • “Налегай на жирную рыбу, или специальные витамины“. 
  • жирная — то есть богата омега-3 ненасыщенными жирами, а не приготовлена в обильном количестве подсолнечного масла

Лучше серьезно отнесись к этому витамину — при его нехватке не только ослабевают кости да иммунитет, но и эрекция. И вообще, не стесняйся есть то, что укрепит твое здоровье.

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