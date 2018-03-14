Названо самое дерзкое лекарство от простуды

Австралийские ученые говорят, что витамин D не только поддерживает кости в норме (не кальцием единым), но и укрепляет иммунитет. Те, у кого запасы вещества в норме, болеют гриппом и прочими простудными заболеваниями в 2 раза реже. Дэвид Гротто, автор исследования и книги “ The Best Things You Can Eat“, утверждает:

“При нехватке витамина D антитела в организме вяло реагируют на вторжение инфекций. Или вообще не реагируют“.

Эксперт говорит, лучший способ бороться с этим — ежедневно хотя бы 10 минут гулять под прямым воздействием солнечных лучей. Шутка удалась: с нынешней погодой солнца на небе не больше, чем желающих бесплатно поработать в новогоднюю ночь. Поэтому редакция твоего любимого мужского онлайн-журнала советует:

“Налегай на жирную рыбу, или специальные витамины“.

жирная — то есть богата омега-3 ненасыщенными жирами, а не приготовлена в обильном количестве подсолнечного масла