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Помощница рассказала о беременности находящейся в Латвии Волочковой

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Анастасия Волочкова

ФОТО: Ramil Sitdikov/Sputnik

В СМИ появилась информация о беременности Анастасии Волочковой. Новость прокомментировала помощница скандально известной балерины.

Поводом для слухов о том, что Анастасия Волочкова якобы находится в интересном положении, стали новые видео, которые сама балерина опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. На записях любой желающий может оценить подготовку артистки к выступлению. Отметим, что в настоящее время Анастасия находится в Латвии, пишут Dni.ru.

Фанаты обратили внимание на живот танцовщицы, который словно вываливается из тренировочных штанов. "Ничего не пойму. Она же вот недавно очень неплохо похудела. Это видео говорит об обратном (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Пузатик вышел лебедя сплясать", "Ей срочно нужно худеть", "Беременный птеродактиль на пуантах", "В грузном теле бабы – конь", "Она беременная что ли??" – высказали свое мнение подписчики.

Заинтересованные журналисты обратились за комментарием к директору балерины Наталье Ракицкой. "Слышала о беременности Лободы, о Волочковой я такой глупости не слышала!" – цитирует помощницу Анастасии "360".

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