Помощница рассказала о беременности находящейся в Латвии Волочковой

В СМИ появилась информация о беременности Анастасии Волочковой. Новость прокомментировала помощница скандально известной балерины.
Поводом для слухов о том, что Анастасия Волочкова якобы находится в интересном положении, стали новые видео, которые сама балерина опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. На записях любой желающий может оценить подготовку артистки к выступлению. Отметим, что в настоящее время Анастасия находится в Латвии, пишут Dni.ru.
Фанаты обратили внимание на живот танцовщицы, который словно вываливается из тренировочных штанов. "Ничего не пойму. Она же вот недавно очень неплохо похудела. Это видео говорит об обратном (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Пузатик вышел лебедя сплясать", "Ей срочно нужно худеть", "Беременный птеродактиль на пуантах", "В грузном теле бабы – конь", "Она беременная что ли??" – высказали свое мнение подписчики.
Заинтересованные журналисты обратились за комментарием к директору балерины Наталье Ракицкой. "Слышала о беременности Лободы, о Волочковой я такой глупости не слышала!" – цитирует помощницу Анастасии "360".
Как же я люблю эту таинственную сценическую атмосферу!🙏🏻 Приезжаю всегда с тех группой за три часа до начала. Разогреться, порепетировать и настроиться.🌺 #анастасияволочкова #волочкова #балерина #россия #балет #красота #радость #любовь #танец #музыка #позитив #тепло #volochkova #ballet #russia #best #мы #instagood #beautiful #любименядолго #love #story #enjoy #весна