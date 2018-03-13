Помощница рассказала о беременности находящейся в Латвии Волочковой

Поводом для слухов о том, что Анастасия Волочкова якобы находится в интересном положении, стали новые видео, которые сама балерина опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. На записях любой желающий может оценить подготовку артистки к выступлению. Отметим, что в настоящее время Анастасия находится в Латвии, пишут Dni.ru.

Фанаты обратили внимание на живот танцовщицы, который словно вываливается из тренировочных штанов. "Ничего не пойму. Она же вот недавно очень неплохо похудела. Это видео говорит об обратном (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Пузатик вышел лебедя сплясать", "Ей срочно нужно худеть", "Беременный птеродактиль на пуантах", "В грузном теле бабы – конь", "Она беременная что ли??" – высказали свое мнение подписчики.