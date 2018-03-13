Рэпчик про Ласнамяэ поставил интернет на уши: «Это Ласнаград, ты гордишься, брат!»

Сергей Трофимов, автор идеи: «Меня часто посещала мысль, когда я учился на продюсера кроссмеедии в Балтийской школе фильмов, почему у нас в самом большом районе Таллинна, нет ни одного музея? Куму теоретически стоит на границе, но явно претендует на Кадриорг, а не на Ласнамяэ. Музей – это в первую очередь опыт, впечатления, новые открытия. Именно таким опытом мы и поделимся в нашем документальном проекте».

Алена Суржикова: Для меня «Музей Ласнамяэ» - это не просто цикл передача о людях из этого района, а это попытка создать образ района через его жителей. Я как продюсер и редактор проекта, выбирала героев и согласовывала их с другими режиссерами: Катя Махова из Минска, Таня Соболева из Москвы, Сергей Трофимов из Праги и я из Таллинна. В декабре 2017 года мы объявили кастинг, и все желающие могли прислать нам заявку. Основная часть героев нового проекта найдена именно по средствам этого кастинга. Это было очень приятно, что люди так активно писали, звонили и хотели участвовать. У нас было довольно много ограничений, по возрасту и по языку. То есть весь проект мы должны были снимать с молодыми людьми до 35 лет на русском языке. Теоретически мы могли снимать на эстонском языке, и я даже согласовывала 2-х героев, девочку – легкую атлетку, а так же парня аниматора, но так как у нас было всего 2 месяца на производства 15 серий, это почти за гранью реальности в такие сроки еще и перевести готовые серии.»