Букмекеры передумали! Эта чумачечая израильтянка не оставила Эстонии шансов на победу на «Евровидении»

И если сначала впервые за долгие годы в прогнозах на финал конкурса вела Эстония с песней Элины Нечаевой «La Froza», то теперь мы опустились на третье место. Сейчас на первом месте, по версии букмекеров, Израиль и Netta Barzilai с песней «Toy». На втором месте Болгария и Equinox с песней «Bones».