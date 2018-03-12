понедельник, 12 марта 2018 г.
Поклонник предъявил претензии не приехавшему в Таллинн Криду Репортаж из CatHouse
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • Букмекеры передумали! Эта чумачечая израильтянка не оставила Эстонии шансов на победу на «Евровидении»

Букмекеры передумали! Эта чумачечая израильтянка не оставила Эстонии шансов на победу на «Евровидении»

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Скриншот видео Youtube

Букмекеры постоянно делают ставки на победителя «Евровидения-2018». 

И если сначала впервые за долгие годы в прогнозах на финал конкурса вела Эстония с песней Элины Нечаевой «La Froza», то теперь мы опустились на третье место. Сейчас на первом месте, по версии букмекеров, Израиль и Netta Barzilai с песней «Toy». На втором месте Болгария и Equinox с песней «Bones». 

Поскольку Болгария лишь вчера объявила песню для конкурса, есть шанс, что они еще потеряют несколько позиций и Эстония поднимется на второе место.

Смотрите за рейтингом ЗДЕСЬ!

Все три песни можно прослушать ниже на Limon.ee!

Читать также

Актуально

НАВЕРХ