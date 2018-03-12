Букмекеры передумали! Эта чумачечая израильтянка не оставила Эстонии шансов на победу на «Евровидении»
12 марта 2018 г., 15:15
Букмекеры постоянно делают ставки на победителя «Евровидения-2018».
И если сначала впервые за долгие годы в прогнозах на финал конкурса вела Эстония с песней Элины Нечаевой «La Froza», то теперь мы опустились на третье место. Сейчас на первом месте, по версии букмекеров, Израиль и Netta Barzilai с песней «Toy». На втором месте Болгария и Equinox с песней «Bones».
Поскольку Болгария лишь вчера объявила песню для конкурса, есть шанс, что они еще потеряют несколько позиций и Эстония поднимется на второе место.
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Все три песни можно прослушать ниже на Limon.ee!