Понедельник бывает добрым! Читай гороскоп на 12 марта

Этот день принесет много радости влюбленным, а тем, кто занят поиском своей «половинки», даст возможность изменить свою личную жизнь. Воспользуйтесь возможностью отдохнуть, сменить обстановку, совершить небольшую поездку. Вечер подходит для проведения праздников и торжественных мероприятий.

Несколько более сложная ситуация складывается в деловой сфере. Здесь возможно обострение противоречий, появление новых препятствий на пути. Нежелательно рисковать, начинать работу над новыми проектами, а также заключать сомнительные сделки – есть опасность потерять крупную сумму.

Овен

Жизненный потенциал снижен, и настроение оставляет желать лучшего. Сегодня Овны более обычного раздражительны и нетерпеливы, поэтому им будет нелегко поладить со старшими родственниками, деловыми партнерами и начальством. Трудно совладать с желанием критиковать любимого человека, руководить его поступками – это может стать причиной разлада в любовных отношениях.

Вероятен успех в самостоятельной работе, реализация самых сложных планов не вызовет затруднений, если работать над ними вы будете в одиночку. Посещение многолюдных собраний и общественных мероприятий позволит реализовать свой творческий потенциал и завести полезные знакомства.

Телец

Поберегите себя – день связан со снижением жизненного потенциала, есть вероятность травм и заболеваний. Настроение будет нестабильным, приступы раздражительности могут стать причиной ухудшения отношений с близкими людьми. Ваша повышенная требовательность к окружающим, нежелание идти на уступки и признавать собственные ошибки – это факторы, которые помешают достичь гармонии в семье.

С профессиональной точки зрения день хорош чрезвычайно. Есть шанс укрепить свои позиции, достичь всех поставленных целей и заключить сделки, сулящие значительную прибыль. Кроме того, возможны выгодные покупки и ценные подарки.

Близнецы

Близнецам не стоит переоценивать свои возможности. Сегодня вам предстоит решить немало проблем, и вы поступите мудро, если постараетесь найти помощников и союзников. Недоброжелатели не станут напоминать о себе, но обстоятельства могут складываться не самым благоприятным для вас образом, поэтому легким день вряд ли можно назвать. Возможны значительные расходы.

Самочувствие нестабильно, не исключены обострения хронических заболеваний, головные боли, простуды. Время, проведенное в компании близких людей, будет способствовать стабилизации эмоционального фона, позволит забыть о профессиональных трудностях.

Рак

Умение поддерживать доброжелательные отношения с коллегами и деловыми партнерами сегодня очень пригодится Ракам. В одиночку справиться с профессиональными проблемами практически невозможно, а вот своевременное появление союзников и добровольных помощников в корне изменит ситуацию. Это не лучший день для того, чтобы решать финансовые вопросы, делать крупные покупки или инвестиции.

Жизненный потенциал находится на достаточно высоком уровне, переутомление вам не грозит. Можно заниматься домашними делами, оказывать помощь членам семьи. Любимый человек нуждается в одобрении и моральной поддержке, на которые тоже не следует скупиться, если вы не хотите возвращения старых проблем.

Лев