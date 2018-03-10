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Порнозвезда развелась с 72-летним миллионером — он не выдерживал такого секса

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ФОТО: социальные сети

33-летняя тайская порнозвезда Нонг Нэт, известная как госпожа Кесарин Чайчалермпол, развелась с 72-летним американским миллионером.

Теперь она просит новых потенциальных мужей предоставлять полную отчетность о финансовых доходах за последние пять лет, информацию о росте и телосложении (плюс пару фото), а также о национальности и стране проживания, чтобы она не прогадала.

Нонг в свое время была признанной звездой порноиндустрии, но ушла из профессии и с головой погрузилась в буддизм, пишет Mirror.

ФОТО: социальные сети

После "духовного очищения" она начала встречаться с 72-летним миллионером из США Гарольдом Дженнингсом Несландом, а в прошлом году вышла за него замуж. Прожив вместе чуть больше года, Нонг подала на развод.

"Я побоялась, что во время энергичного секса со мной у него случится сердечный приступ, поэтому подала на развод", - говорит она.

ФОТО: социальные сети

Процесс развода был затянутым из-за того, что Нонг пыталась "перетащить одеяло" на себя. При этом девушка утверждает, что деньги тут ни при чем.

"Я никогда не нуждалась в деньгах Гарольда, я не авантюристка. Я не отчаянная. Он платил за все, но я знала, как много у него проблем в Америке, и даже позволила уменьшить ему мою зарплату... однажды...", - сказала Нонг.

"Я чувствовала себя ребёнком, присматривающим за своей нянькой. Его ритм жизни не для меня. Я хочу найти другого и сейчас активно принимаю предложения", - говорит девушка.

Теперь она просит новых потенциальных мужей предоставлять полную отчётность о финансовых доходах за последние пять лет, информацию о росте и телосложении (плюс пару фото), а также о национальности и стране проживания. В этот раз бывшая звезда порно прогадать не намерена.

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