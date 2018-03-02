Срочно! Сегодня концерт Егора Крида в Таллинне не состоится. У артиста проблемы на таможне в Москве

Сегодняшний концерт Егора Крида в ночном клубе CatHouse не состоится, об этом стало известно лишь несколько минут назад. Причина в том, что у артистка возникли проблемы на таможне в Москве. Об этом он лично рассказал своим подписчикам в Instagram.
Поскольку в клубе уже всё было готово к выступлению артиста, обычная вечеринка сегодня состоится без Егора, причем совершенно бесплатно.
Как сообщают организаторы концерта, компания MJ Production, Егор Крид не смог прилететь в Таллинн. Концерт по независящим от организатора обстоятельствам переносится на 20 апреля 2018 года. Несмотря на это, фирма приносит всем свои искренние извинения за произошедшее и сообщает: «Сегодня двери клуба открыты для всех совершенно бесплатно. Вход свободный. Все купленные билеты действительны на новую дату».
Видеообращение Егора Крида можно посмотреть ЗДЕСЬ!