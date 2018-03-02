суббота, 3 марта 2018 г.
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  • Срочно! Сегодня концерт Егора Крида в Таллинне не состоится. У артиста проблемы на таможне в Москве

Срочно! Сегодня концерт Егора Крида в Таллинне не состоится. У артиста проблемы на таможне в Москве

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Егор Крид в Таллиннском аэропорту.

ФОТО: Postimees.ee

Сегодняшний концерт Егора Крида в ночном клубе CatHouse не состоится, об этом стало известно лишь несколько минут назад. Причина в том, что у артистка возникли проблемы на таможне в Москве. Об этом он лично рассказал своим подписчикам в Instagram. 

Поскольку в клубе уже всё было готово к выступлению артиста, обычная вечеринка сегодня состоится без Егора, причем совершенно бесплатно. 

Как сообщают организаторы концерта, компания MJ Production, Егор Крид не смог прилететь в Таллинн. Концерт по независящим от организатора обстоятельствам переносится на 20 апреля 2018 года. Несмотря на это, фирма приносит всем свои искренние извинения за произошедшее и сообщает: «Сегодня двери клуба открыты для всех совершенно бесплатно. Вход свободный. Все купленные билеты действительны на новую дату». 

Видеообращение Егора Крида можно посмотреть ЗДЕСЬ! 

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