Видео: известную украинскую телеведущую избили в прямом эфире

По словам скандальной ведущей, все началось из-за мужчины, который заявил, что она толкнула его спутницу. Филонова начала все опровергать, да и девушка пояснила, что все нормально. Однако гость торжества не успокоился и начал ее оскорблять.

Примечательно, что, когда Филонова об этом всем рассказывала, в кадре появился ее обидчик. Она оскорбила его, после чего тот подошел еще ближе и ударил ведущую в затылок, при этом он пытался отобрать у нее телефон.

Сама Филонова кричала, что он ненормальный, продолжая снимать все на камеру.