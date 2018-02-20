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Видео: известную украинскую телеведущую избили в прямом эфире

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ФОТО: Скриншот с видео

Девушка оскорбила своего обидчика во время прямой трансляции, за что тот и нанес ей несколько ударов, пишет Лайф.

По словам скандальной ведущей, все началось из-за мужчины, который заявил, что она толкнула его спутницу. Филонова начала все опровергать, да и девушка пояснила, что все нормально. Однако гость торжества не успокоился и начал ее оскорблять.

Примечательно, что, когда Филонова об этом всем рассказывала, в кадре появился ее обидчик. Она оскорбила его, после чего тот подошел еще ближе и ударил ведущую в затылок, при этом он пытался отобрать у нее телефон.

Сама Филонова кричала, что он ненормальный, продолжая снимать все на камеру.

Телеведущая уже обратилась в полицию.

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