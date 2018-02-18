Смотри: похудевшая Екатерина Стриженова светится от счастья

Екатерина Стриженова поделилась с поклонниками в Instagram новой фотографией. На снимке 49-летняя телеведущая выглядит постройневшей. При этом звезда Первого канала буквально светится от счастья, пишет Дни.ру.
Еще в январе Екатерина жаловалась на проблемы с весом и носила мешковатую одежду. Сейчас же она без смущения позирует перед фотографом.
На свежем снимке Стриженова запечатлена в кружевной черной блузке и черной облегающей бедра юбке. Но в глаза прежде всего бросается сияющее лицо телеведущей и длинная стройная шея. Такой искренней улыбки поклонники давно не видели у звезды Первого канала.
Общественность обратила внимание на изменившуюся Екатерину. Некоторые стали выспрашивать, в чем же секрет, но большинство просто выразило свое восхищение ведущей.
"Катя,Вы Красотка!Восхищаюсь Вами!Так держать!" "Вы,Катенька сегодня прям " зажигалочка" такая.Люблю все,что Вы делаете", "Катя – это море позитива", "Как вы похорошели! В чем секрет", – написали поклонники Стриженовой в комментариях под фото (орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.).