Доброе утро! Гороскоп подскажет, на что сегодня нужно обратить внимание

Эмоциональный фон дня будет весьма напряженным, что породит немало ссор и конфликтов даже между близкими, любящими друг друга людьми. Легче всего найти общий язык со старшими родственниками; именно от них можно получить и моральную поддержку, и ощутимую финансовую помощь.

Овен

Профессиональные хлопоты заметно осложнят жизнь Овнам, и дело не только в новых делах, но и в необходимости исправлять ошибки, допущенные ранее, бороться с последствиями собственного легкомыслия. Ваша целеустремленность принесет неплохие плоды, но к ней совершенно необходимо добавить также терпение и готовность к компромиссам. На переговорах можно обсуждать финансовые вопросы, а вот разделения обязанностей касаться не стоит, как и строить планы, касающиеся будущего сотрудничества.

Не так просто найти общий язык с любимым человеком, к тому же Овны сегодня предпочитают не говорить о накопившихся проблемах и претензиях, а лишь молчаливо обижаться или пытаться скрыть свои эмоции. Это не способствует ни улучшению настроения, ни гармонии в отношениях.

Телец

Довольно напряженная обстановка складывается на работе, возможны проблемы в отношениях с коллегами и руководством, обострение давно существующих разногласий. Старайтесь не поддаваться на провокации, не позволяйте даже влиятельным людям манипулировать собой. Сегодня очень важно сохранить возможность самостоятельно принимать решения и воплощать их в жизнь; совместная работа над важными проектами вряд ли принесет достойные плоды.

От поездок лучше воздержаться: вдали от дома вас ждут неприятные приключения. Общение с членами семьи будет приятным и интересным, романтическое свидание вас наверняка порадует. Многих представителей знака ждут сюрпризы, заботливо подготовленные старыми друзьями.

Близнецы

Сосредоточьтесь на работе – можно добиться отличных результатов и решить массу сложных проблем. При этом будьте готовы действовать самостоятельно, пропуская мимо ушей неодобрительные замечания коллег и спокойно реагируя на неконструктивную критику руководства. Нежелательно проводить важные переговоры, искать новых деловых партнеров, обсуждать вопросы, связанные с финансами.

Крупные покупки будут удачными, есть вероятность получения ценных подарков. Довольно напряженно складываются отношения с близкими людьми: вы не хотите идти на компромиссы, при этом от окружающих требуете почти безграничной уступчивости. Активный отдых и посещение светских мероприятий окажут бодрящее действие.

Рак

Тенденции противоречивы, но Раки смогут добиться в этот день некоторых успехов, если будут осторожны и предусмотрительны. Старайтесь избегать лишних расходов; в этот день можно покупать подарки родственникам и друзьям, а вот для себя лично лучше ничего не приобретать. На работе складывается непростая ситуация, однако отчаиваться нельзя. Напротив, следует помнить о том, что, преодолевая трудности, вы сможете проявить себя с лучшей стороны, и это не останется незамеченным.