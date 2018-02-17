Дала маху! Меган Маркл снова грубо нарушила королевский протокол

На днях Меган Маркл и Принц Гарри посетили шотландский город Эдинбург, где у них был запланирован целый ряд мероприятий — от серьезных до развлекательных. Побывав во всех главных замках и дворцах, будущая семейная пара спустилась с небес на землю и встретилась с сотрудниками благотворительной организации, занимающейся помощью бездомным.

Пока жители Эдинбурга, да и все шотландцы выражали восторг по поводу приезда Гарри и Меган,

сотрудники таблоидов энергично строчили заметки о том, как Меган в очередной раз дала маху. А если быть точнее, не подала руку, когда это нужно было сделать.

«Меган Маркл нарушила королевский протокол!» — пестрят заголовками зарубежные издания.

А ведь эмоциональная Меган всего лишь обняла на прощание Элис Томпсон, основательницу организации Social Bite, которая помогает бездомным.

Сама «жертва» оплошности Маркл вспоминает этот казус так: «Я протянула ей руку для рукопожатия, но она, вместо того, чтобы сделать то же самое, ответила мне объятием… Меган и Гарри оказались гораздо более приземленными, чем я представляла их себе».