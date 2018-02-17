Вот девять самых недооцененных комедий, которые вы обязаны посмотреть вечером

9. Сколько у тебя? (2011).

Для тех, кому нравится: «Как отделаться от парня за 10 дней».

Элли Дарлинг катастрофически не везёт в личной жизни, да ещё и глупая статья, которая пророчит старость с котами каждой женщине, вступавшей в интимную связь более чем с 20 мужчинами.

У героини остаётся последний шанс, но и он пропадает из-за большого количества алкоголя и ночи с бывшим боссом.

Остаётся только одно: попытать счастье с экс-бойфрендами — вероятно, кто-то из них добился успеха и станет хорошей партией. Отыскать их помогает сосед по лестничной клетке, обаятельный и саркастичный ловелас Колин…

8. На расстоянии любви (2010).

Для тех, кому нравится: «50 первых поцелуев».

Влюблённые из разных городов обречены на неудачу — в этом уверена домохозяйка Коррин. Её наивная младшая сестра Эрин во время стажировки в Нью-Йорке по уши влюбилась в местного парня. Вернувшись в родной Сан-Франциско, девушка пытается подогревать страсть ненаглядного Гаррета на расстоянии, и тот приезжает к ней в гости.

Худшего знакомства с родными и представить себе нельзя. Старшая сестра застукала парочку в самом неловком положении и возненавидела пришельца с первого взгляда. Она не подозревает, на какие жертвы готов парень из Нью-Йорка, чтобы быть рядом с Эрин…

7. Сохраняя веру (2000).

Для тех, кому нравится: «Больше чем секс».

Брайан, Джейкоб и Анна дружили с детства. Брайан стал католическим священником, Джейкоб — раввином, а Анна — деловой женщиной. Джейкобу как раввину необходимо жениться на еврейке.

Когда он через несколько лет встретился с Анной, вспыхнула любовь. Брайан тем временем тоже влюбился в Анну. Но Брайан и Джейк служат Богу, и у обоих нет никакой надежды: вероисповедание не позволяет ни одному из них быть вместе с прекрасной Анной…

6. С глаз — долой, из чарта — вон! (2007).

Для тех, кому нравится: «Ноттинг Хилл».

Алекс Флетчер некогда был суперзвездой, но со временем его популярность стала угасать и практически сошла на нет. Но случай может дать ему ещё один шанс — Алексу предлагают записать дуэт с мегапопулярной певичкой.

Но чтобы это сделать, Алексу надо за пару дней написать текст для песни. Наш герой никогда в жизни не написал ни строчки и уже практически впал в отчаяние, но тут появляется молодая Софи, обладающая талантом написания текстов. Между певцом и своенравной девицей вскоре вспыхивают чувства…

5. Дружба и никакого секса? (2013).

Для тех, кому нравится: «Когда Гарри встретил Салли».

Двадцатилетние Уоллес и Шантри познакомились на вечеринке, и между ними сразу пробежала искра. Молодые люди начинают общаться и обнаруживают, что они — родственные души, у которых очень много общего. Они ежедневно переписываются через электронную почту и СМС и регулярно ходят вместе ужинать.