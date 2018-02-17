Вот девять самых недооцененных комедий, которые вы обязаны посмотреть вечером

BuzzFeed составил список из девяти романтических комедий, которые по досадному упущению мало известны широкой публике:
9. Сколько у тебя? (2011).
Для тех, кому нравится: «Как отделаться от парня за 10 дней».
Элли Дарлинг катастрофически не везёт в личной жизни, да ещё и глупая статья, которая пророчит старость с котами каждой женщине, вступавшей в интимную связь более чем с 20 мужчинами.
У героини остаётся последний шанс, но и он пропадает из-за большого количества алкоголя и ночи с бывшим боссом.
Остаётся только одно: попытать счастье с экс-бойфрендами — вероятно, кто-то из них добился успеха и станет хорошей партией. Отыскать их помогает сосед по лестничной клетке, обаятельный и саркастичный ловелас Колин…
8. На расстоянии любви (2010).
Для тех, кому нравится: «50 первых поцелуев».
Влюблённые из разных городов обречены на неудачу — в этом уверена домохозяйка Коррин. Её наивная младшая сестра Эрин во время стажировки в Нью-Йорке по уши влюбилась в местного парня. Вернувшись в родной Сан-Франциско, девушка пытается подогревать страсть ненаглядного Гаррета на расстоянии, и тот приезжает к ней в гости.
Худшего знакомства с родными и представить себе нельзя. Старшая сестра застукала парочку в самом неловком положении и возненавидела пришельца с первого взгляда. Она не подозревает, на какие жертвы готов парень из Нью-Йорка, чтобы быть рядом с Эрин…
7. Сохраняя веру (2000).
Для тех, кому нравится: «Больше чем секс».
Брайан, Джейкоб и Анна дружили с детства. Брайан стал католическим священником, Джейкоб — раввином, а Анна — деловой женщиной. Джейкобу как раввину необходимо жениться на еврейке.
Когда он через несколько лет встретился с Анной, вспыхнула любовь. Брайан тем временем тоже влюбился в Анну. Но Брайан и Джейк служат Богу, и у обоих нет никакой надежды: вероисповедание не позволяет ни одному из них быть вместе с прекрасной Анной…
6. С глаз — долой, из чарта — вон! (2007).
Для тех, кому нравится: «Ноттинг Хилл».
Алекс Флетчер некогда был суперзвездой, но со временем его популярность стала угасать и практически сошла на нет. Но случай может дать ему ещё один шанс — Алексу предлагают записать дуэт с мегапопулярной певичкой.
Но чтобы это сделать, Алексу надо за пару дней написать текст для песни. Наш герой никогда в жизни не написал ни строчки и уже практически впал в отчаяние, но тут появляется молодая Софи, обладающая талантом написания текстов. Между певцом и своенравной девицей вскоре вспыхивают чувства…
5. Дружба и никакого секса? (2013).
Для тех, кому нравится: «Когда Гарри встретил Салли».
Двадцатилетние Уоллес и Шантри познакомились на вечеринке, и между ними сразу пробежала искра. Молодые люди начинают общаться и обнаруживают, что они — родственные души, у которых очень много общего. Они ежедневно переписываются через электронную почту и СМС и регулярно ходят вместе ужинать.
В общем, всё идёт хорошо — и тут вдруг выясняется одна маленькая деталь: у неё уже есть парень…
4. Краденое свидание (2015).
Для тех, кому нравится: «Девичник в Вегасе».
Нэнси — 34 года, а личная жизнь так и не сложилась. Все её знакомые женятся и всячески пытаются расшевелить Нэнси, чтобы она не сидела на месте, но Нэнси решила окончательно забить на поиски кавалера.
Однако в один прекрасный день по воле судьбы она оказывается в определённое время на вокзале Ватерлоо с одной книгой в руках. И незнакомый мужчина принимает её за девушку, с которой он договорился о свидании вслепую именно в этом месте. Так Нэнси знакомится с Джеком…
3. Да, возможно… (2008).
Для тех, кому нравится: «Предложение».
Уилл Хэйс — нью-йоркский папаша слегка за тридцать. Его развод в самом разгаре, когда десятилетняя дочь Майя начинает задавать отцу вопросы о его жизни до брака. Уилл рассказывает про свои взлёты и падения: соседка Эмили, лучшая подруга и родственная душа Эйприл, свободолюбивая Саммер…
Три романа, три разбитых сердца. Майя складывает кусочки романтической головоломки, и ей открывается, что любовь не бывает простой… а Уилл понимает, что в делах сердечных никогда не поздно рискнуть ещё раз…
2. Застрял в любви (2012).
Для тех, кому нравится: «Эта дурацкая любовь».
Билл Бордженс – романист, который пытается справиться с жизненными проблемами. Он всё ещё не оправился от расставания с женой Эрикой, которая целых три года назад ушла от него к мужчине помоложе.
И тут Сэм, его девятнадцатилетняя дочь, приезжает из колледжа с удивительной новостью: её первый роман скоро опубликуют. Билл одновременно счастлив за дочь и ужасно раздражён: он всегда надеялся, что его дети добьются успеха на литературном поприще, но хотел помочь им в этом. Впрочем, помощь Билла всё ещё нужна Сэм, пусть и не в работе над романом: на ней уход Эрики из семьи тоже отразился не лучшим образом…
1. Бойфренд из будущего (2013).
Для тех, кому нравится: «Реальная любовь».
Тиму повезло — он молодой, симпатичный, многообещающий адвокат, а ещё он… умеет перемещаться во времени. И чтобы очаровать девушку своей мечты, он готов повторять первое свидание вновь и вновь.
Воистину, любовь с первого взгляда не всегда выходит с первого раза…