Вот что вы ненавидите в совместной жизни с партнером, на основании вашего знака Зодиака

Овен (21 марта — 19 апреля)

Вы привыкли гулять с друзьями или срываться куда-нибудь по первому звонку, но ваш партнер будет смущен, когда он вернется домой и не обнаружит вас там. Вам придется свыкнуться с тем, что вам придется сообщать другому человеку свое местонахождение, чтобы он не беспокоился о вас. Когда вы живете с кем-то, вам разрешена спонтанность, но вы должны говорить о своих планах, пишет Soulpost.ru.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Поскольку вы будете проводить больше времени вместе, чем обычно, вы будете уделять пристальное внимание мелочам: когда он ложится спать, что ест, что носит, с кем переписывается. Вы должны понять, что вашему партнеру необходимо личное пространство, в противном случае постоянный допрос быстро надоест.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Ваш партнер, вероятно, знает о том, насколько вы нерешительны, но как только вы начнете жить вместе, вы рискуете действовать ему на нервы. Вы не уверенны, какой ресторан заказать или какой фильм посмотреть. В конечном итоге, выбор сделает он, потому что вы не сможете принять решение самостоятельно. Вначале он будет помогать, но позже ему это быстро надоест.

Рак (21 июня — 22 июля)

Вы будете веси себя, словно уже 100 лет живете вместе, когда решитесь съехаться с партнером. Вы будете убирать, готовить, делать ремонт, исправлять то, что сломано. Однако есть маленькое «Но». Вы делаете большую часть работы и чувствуете, что вашего партнера не заботят его обязанности. Если не будете осторожны, это может вызвать недовольство.

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы – маньяк контроля, и это усложнит вашу совместную жизнь с партнером. Вы будете раздражаться из-за мелочей, например, из-за немытой чашки или оставленной на столе пустой обертки от конфеты. Вы будете придираться к своему партнеру, потому что захотите, чтобы он все делал по-вашему, но он не уверен, чего вы на самом деле хотите.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы почувствуете, будто вам не хватает воздуха. Вам нравится быть наедине с собой, смотреть, читать, есть, что хотите. И не желаете делиться вашим времяпрепровождением с кем-то еще. Но вам придется учиться жить с партнером и привыкать, что ранее неприкосновенные вещи станут вашими общими.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Даже несмотря на то, что ваш партнер уже хорошо вас знает, вначале вы разыграете его, притворяясь идеальной сожительницей. Вы будете убирать за собой, пить только по случаю и т.д., но через некоторое время вы устанете от этого и станете самой собой – грязнулей и замарашкой.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)