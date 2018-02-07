Вот что вы ненавидите в совместной жизни с партнером, на основании вашего знака Зодиака

У нас представлены все знаки Зодиака. Скорее читайте!
Овен (21 марта — 19 апреля)
Вы привыкли гулять с друзьями или срываться куда-нибудь по первому звонку, но ваш партнер будет смущен, когда он вернется домой и не обнаружит вас там. Вам придется свыкнуться с тем, что вам придется сообщать другому человеку свое местонахождение, чтобы он не беспокоился о вас. Когда вы живете с кем-то, вам разрешена спонтанность, но вы должны говорить о своих планах, пишет Soulpost.ru.
Телец (20 апреля — 20 мая)
Поскольку вы будете проводить больше времени вместе, чем обычно, вы будете уделять пристальное внимание мелочам: когда он ложится спать, что ест, что носит, с кем переписывается. Вы должны понять, что вашему партнеру необходимо личное пространство, в противном случае постоянный допрос быстро надоест.
Близнецы (21 мая — 20 июня)
Ваш партнер, вероятно, знает о том, насколько вы нерешительны, но как только вы начнете жить вместе, вы рискуете действовать ему на нервы. Вы не уверенны, какой ресторан заказать или какой фильм посмотреть. В конечном итоге, выбор сделает он, потому что вы не сможете принять решение самостоятельно. Вначале он будет помогать, но позже ему это быстро надоест.
Рак (21 июня — 22 июля)
Вы будете веси себя, словно уже 100 лет живете вместе, когда решитесь съехаться с партнером. Вы будете убирать, готовить, делать ремонт, исправлять то, что сломано. Однако есть маленькое «Но». Вы делаете большую часть работы и чувствуете, что вашего партнера не заботят его обязанности. Если не будете осторожны, это может вызвать недовольство.
Лев (23 июля — 22 августа)
Вы – маньяк контроля, и это усложнит вашу совместную жизнь с партнером. Вы будете раздражаться из-за мелочей, например, из-за немытой чашки или оставленной на столе пустой обертки от конфеты. Вы будете придираться к своему партнеру, потому что захотите, чтобы он все делал по-вашему, но он не уверен, чего вы на самом деле хотите.
Дева (23 августа — 22 сентября)
Вы почувствуете, будто вам не хватает воздуха. Вам нравится быть наедине с собой, смотреть, читать, есть, что хотите. И не желаете делиться вашим времяпрепровождением с кем-то еще. Но вам придется учиться жить с партнером и привыкать, что ранее неприкосновенные вещи станут вашими общими.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Даже несмотря на то, что ваш партнер уже хорошо вас знает, вначале вы разыграете его, притворяясь идеальной сожительницей. Вы будете убирать за собой, пить только по случаю и т.д., но через некоторое время вы устанете от этого и станете самой собой – грязнулей и замарашкой.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Вы по-прежнему будете вести себя, будто вы ни с кем не встречаетесь. Вы будете забывать говорить вашему партнеру, что уходите гулять с друзьями, не будете убирать после себя, забудете, что каждое принятое вами решение влияет на партнера.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Вы ожидаете большего количества секса, чем на самом деле получите. Да, теперь у вас больше возможностей заняться любовью, но это далеко не весь перечень дел, которые партнер захочет сделать с вами. Есть и другие обязанности, которые нужно учитывать, например, совместное посещение продуктовых магазинов и поиск новых штор для окон. Вы не сможете постоянно ходить по дому обнаженной.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Ваш режим сна будет полностью нарушен. Ваш партнер захочет, чтобы вы не сразу ложились на боковую, а уделили ему время, посмотрев с ними какой-то фильм или просто поговорив. А утром вы не сможете просто проснуться и собраться на работу, вы будете поглощать вместе с партнером завтрак. Вам придется перестроить свое расписание, чтобы соответствовать его графику.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Иногда ваш человек будет затихать, и это будет выводить вас из себя, потому что вы обожаете болтать. Вы говорите о своих чувствах, о том, что произошло на работе, было опубликовано в Twitter. Когда ваш партнер будет просто кивать в ответ и не поддерживать разговор, вы будете раздражаться.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Вы будете ожидать дополнительной привязанности, так как вы, наконец, живете вместе. Но ваш партнер не сможет обниматься и целоваться с вами все время. Он должен посещать работу, видеть своих друзей. Сначала вы можете быть разочарованы, но позже поймете, что вы в любом случае проводите вместе огромное количество времени.