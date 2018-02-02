Неожиданные данные о Фриске вызвали недоумение у поклонников

Сестра умершей от рака российской певицы Наталья Фриске поделилась с подписчиками информацией, которая многих ввела в недоумение. Открывшиеся факты о роде певицы Жанны Фриске вызвали немало вопросов, пишет TVNET.
«На этой улице родился мой дедушка, мамин Папа, Копылов Владимир Савельевич. Улица Никольская дом 17, прям рядом с красной площадью) отсюда пошел род Копыловых (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)», – сообщила Наталья в своем микроблоге Instagram.
Поклонники неоднозначно отреагировали на появившуюся информацию. «А я думала Копыловы фамилия от рода вашего папы. Тогда фамилия папы какая? Фриске тоже вроде мамин род», – написала внимательная поклонница. На что ей ответила Наталья: «Фамилия папы ФРИСКЕ!!!!».
Однако ответ сестры покойной артистки не удовлетворил подписчиков. Еще одна внимательная поклонница отметила: «Я тоже думала что это отца фамилия, а он вроде в Одессе родился! А Фриске это фамилия его мамы и он ее уже потом взял когда Жанна стала знаменитой!». Этот комментарий остался без ответа.
Ранее Наталья показала архивные семейные снимки, сделаные в 1996 году. Тогда вся семья Фриске отмечала Новый год в Таиланде.
Напомним, что российская певица и актриса Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года после продолжительной борьбы с раком. Врачи диагностировали у певицы опухоль головного мозга.