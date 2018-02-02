Неожиданные данные о Фриске вызвали недоумение у поклонников

«На этой улице родился мой дедушка, мамин Папа, Копылов Владимир Савельевич. Улица Никольская дом 17, прям рядом с красной площадью) отсюда пошел род Копыловых (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)», – сообщила Наталья в своем микроблоге Instagram.

A post shared by Natalia Friske (@friske_natalia) on Jan 30, 2018 at 11:55pm PST

Поклонники неоднозначно отреагировали на появившуюся информацию. «А я думала Копыловы фамилия от рода вашего папы. Тогда фамилия папы какая? Фриске тоже вроде мамин род», – написала внимательная поклонница. На что ей ответила Наталья: «Фамилия папы ФРИСКЕ!!!!».

Однако ответ сестры покойной артистки не удовлетворил подписчиков. Еще одна внимательная поклонница отметила: «Я тоже думала что это отца фамилия, а он вроде в Одессе родился! А Фриске это фамилия его мамы и он ее уже потом взял когда Жанна стала знаменитой!». Этот комментарий остался без ответа.

A post shared by Natalia Friske (@friske_natalia) on Jan 3, 2018 at 9:38am PST

Ранее Наталья показала архивные семейные снимки, сделаные в 1996 году. Тогда вся семья Фриске отмечала Новый год в Таиланде.