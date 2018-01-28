Звезда сериалов «Солдаты» и «Маргоша» не может смириться со смертью жены

Актер театра и кино Вячеслав Гришечкин у кого-то ассоциируется с образом Берии («кровавого палача» он сыграл шесть раз), а у кого-то с его яркой ролью полковника Староконя в сериале «Солдаты» или другими образами, в которых он предстает весельчаком и балагуром.

Сам же он признается: после ухода любимой жены, которой было всего 49 лет, непросто научиться жить одному.

Анна ФОТО: соцсети

С Анной они прожили четверть века. Вячеслав говорит, что всю жизнь любил только ее, хотя первой женой его была другая женщина – Мария.

Причем, свадьбу играли вчетвером: регистрировались в один день и в одном ЗАГСе и Гришечкин с Марией, и Анна с его другом Ромой. Но через несколько лет жизнь расставила пары иначе. Вячеслав расстался с Машей и все-таки женился на Анне. При этом с первой женой удалось сохранить хорошие отношения, а в дочери Ольге актер души не чает.