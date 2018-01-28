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  • Звезда сериалов «Солдаты» и «Маргоша» не может смириться со смертью жены

Звезда сериалов «Солдаты» и «Маргоша» не может смириться со смертью жены

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Вячеслав Гришечкин

ФОТО: Кадр из передачи «Судьба человека с Борисом Корчевниковым»

Актер не стирает номер покойной жены из телефона.

Актер театра и кино Вячеслав Гришечкин у кого-то ассоциируется с образом Берии («кровавого палача» он сыграл шесть раз), а у кого-то с его яркой ролью полковника Староконя в сериале «Солдаты» или другими образами, в которых он предстает весельчаком и балагуром.

Сам же он признается: после ухода любимой жены, которой было всего 49 лет, непросто научиться жить одному.

Анна

ФОТО: соцсети

С Анной они прожили четверть века. Вячеслав говорит, что всю жизнь любил только ее, хотя первой женой его была другая женщина – Мария.

Причем, свадьбу играли вчетвером: регистрировались в один день и в одном ЗАГСе и Гришечкин с Марией, и Анна с его другом Ромой. Но через несколько лет жизнь расставила пары иначе. Вячеслав расстался с Машей и все-таки женился на Анне. При этом с первой женой удалось сохранить хорошие отношения, а в дочери Ольге актер души не чает.

О том, как от отца – «деспота» маленького Славу мать «депортировала» из Сочи в Москву, что вышло из попыток актера впоследствии восстановить с ним отношения, и кем он подрабатывал во время учебы в ГИТИСе, Вячеслав Гришечкин рассказал в программе «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». Смотрите видео!

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