Хозяина чихуа-хуа судят за агрессивное и опасное поведение питомца

По словам Эми Эш, агрессивный чихуа-хуа укусил ее за лодыжку во время прогулки с хозяином без поводка. Женщина утверждает, что после нападения собаки была вынуждена проходить лечение в стационаре. Сперва Эми обратилась в полицию с требованием изъять Луи у хозяина, но, когда офицеры заявились в дом к Джону Анслоу и увидели животное своими глазами, они оставили его в покое. Убедившись, что полиция ее не защитит, жертва чихуа-хуа обратилась в суд.

Джон Анслоу в свою очередь утверждает, что Луи никогда не проявлял агрессии к людям и тем более не кусал Эми Эш. При этом мужчина признает, что спускал питомца с поводка, и обещает больше так не делать.

«Луи никогда не приближался к ней, такого не было. Он любит детей, он семейная собака», - говорит хозяин собаки.