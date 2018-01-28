Хозяина чихуа-хуа судят за агрессивное и опасное поведение питомца

Работница почты из Лондона Эми Эш подала в суд на 63-летнего Джона Анслоу, который спустил с поводка своего чихуа-хуа Луи. Женщина утверждает, что это животное агрессивно и представляет опасность для окружающих.
По словам Эми Эш, агрессивный чихуа-хуа укусил ее за лодыжку во время прогулки с хозяином без поводка. Женщина утверждает, что после нападения собаки была вынуждена проходить лечение в стационаре. Сперва Эми обратилась в полицию с требованием изъять Луи у хозяина, но, когда офицеры заявились в дом к Джону Анслоу и увидели животное своими глазами, они оставили его в покое. Убедившись, что полиция ее не защитит, жертва чихуа-хуа обратилась в суд.
Джон Анслоу в свою очередь утверждает, что Луи никогда не проявлял агрессии к людям и тем более не кусал Эми Эш. При этом мужчина признает, что спускал питомца с поводка, и обещает больше так не делать.
«Луи никогда не приближался к ней, такого не было. Он любит детей, он семейная собака», - говорит хозяин собаки.
В настоящий момент судебное разбирательство продолжается, сообщает Daily Mail. Неизвестно, понесёт ли хозяин чихуа-хуа какое-либо наказание, передает Life.