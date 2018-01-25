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Врачи пришили ногу подростку задом наперед, чтобы он стал футболистом ФОТО НЕ ДЛЯ СЛАБОНЕРВНЫХ

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ФОТО: Lorcan Doherty / Caters News/Caters News Agency

Ради мечты больного раком Тристина Стюарта — снова играть в футбол — врачи в Северной Ирландии пошли на рисковую операцию, которую до этого момента в стране никто не делал.

Любителю футбола и спортивных игр Тристину было только 12 лет, когда он стал жаловаться родителям на постоянные боли в ноге. Врачи не могли понять, что было причиной этих ощущений, пока в конце 2016-го у парня не обнаружили нарост на мышце правой ноги, пишет Лайф со ссылкой на the Sun.

ФОТО: Lorcan Doherty / Caters News/Caters News Agency

Лишь после удаления нароста в феврале 2017-го медики обнаружили, что новообразование оказалось раковым, и положили молодого парня на обследование. В июне перспективному футболисту вынесли приговор — агрессивная форма рака мягких тканей, известная как синовиальная саркома. С профессиональным футболом было покончено — мальчика ждала ампутация.

ФОТО: CATERS NEWS/Caters News Agency

"Тристин смело и стойко проходил все процедуры и обследования. Когда ему сказали, что ногу придётся ампутировать, его мир рухнул в один момент. Он всегда был активным мальчиком и не понимал, как можно жить без спорта", - говорит мать Тристина. 

ФОТО: Lorcan Doherty / Caters News/Caters News Agency

Медики приняли во внимание любовь мальчика к спорту и осознали, что даже если рак не отнимет его жизнь, без возможности играть в футбол жизнь его будет пустой и бессмысленной. Тогда они пошли на риск и предложили семье альтернативу ампутации — ротационную пластику. Это означает, что его усечённая нога приживляется, будучи развёрнутой на 180 градусов. Таким образом, коленный сустав заменяется родной лодыжкой.

ФОТО: Lorcan Doherty / Caters News/Caters News Agency

"Тристин принял решение уже через две недели после предложения и смело лёг под скальпель. Единственное, чего он боялся, так это то, что ему ампутируют не ту ногу и он лишится обеих....", - говорит Мэнди Стюарт.

ФОТО: Lorcan Doherty / Caters News/Caters News Agency

К счастью для всей семьи и к гордости лучших хирургов Северной Ирландии всё прошло по задуманному сценарию. Мать Тристина признаётся, что они долго привыкали к внешнему виду сына. В январе 2018-го он научился ходить без опорных элементов. Его новая цель — научиться бегать.

ФОТО: Lorcan Doherty / Caters News/Caters News Agency

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