Смотри: фото Валерии с двойней стало сенсацией

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram певица Валерия сделала свежую публикацию. На фотографии артистка снята в лифте с коляской, в которой лежат двое детей, которым еще нет и года. "Лифтолук. Собрались на прогулку #лифтолук #дети #двойняшки #семья" – написала Валерия.

Фотография произвела фурор. В частности, поклонники стали гадать, чьи это дети. Кто-то решил, что Валерия стала бабушкой – дескать, кто-то из троих детей певицы осчастливил ее. Отметим, что у исполнительницы двое сыновей и дочь. Причем младшему ребенку, сыну Арсению, еще нет 20 лет.

Другие пришли к выводу, что сама Валерия снова стала матерью. Однако не сама вынашивала и рожала, а суррогатная мать. Ведь у Валерии и ее супруга, продюсера Иосифа Пригожина до сих пор не было общих детей.

A post shared by VALERIYA (@valeriya) on Jan 25, 2018 at 3:21am PST

Нашлись и такие комментаторы, которые, по всей вероятности, особенно пристально вгляделись в фото и обнаружили, что малыши похожи на Пригожина, и заключили, что двойню продюсеру подарил кто-то из его многочисленного потомства.