Смотри: фото Валерии с двойней стало сенсацией

Певица Валерия обнародовала фотографию, на которой запечатлена с двумя мальчиками-двойняшками. Снимок произвел фурор среди поклонников артистки, пишет Дни.ру.
На своей официальной страничке в социальной сети Instagram певица Валерия сделала свежую публикацию. На фотографии артистка снята в лифте с коляской, в которой лежат двое детей, которым еще нет и года. "Лифтолук. Собрались на прогулку #лифтолук #дети #двойняшки #семья" – написала Валерия.
Фотография произвела фурор. В частности, поклонники стали гадать, чьи это дети. Кто-то решил, что Валерия стала бабушкой – дескать, кто-то из троих детей певицы осчастливил ее. Отметим, что у исполнительницы двое сыновей и дочь. Причем младшему ребенку, сыну Арсению, еще нет 20 лет.
Другие пришли к выводу, что сама Валерия снова стала матерью. Однако не сама вынашивала и рожала, а суррогатная мать. Ведь у Валерии и ее супруга, продюсера Иосифа Пригожина до сих пор не было общих детей.
Нашлись и такие комментаторы, которые, по всей вероятности, особенно пристально вгляделись в фото и обнаружили, что малыши похожи на Пригожина, и заключили, что двойню продюсеру подарил кто-то из его многочисленного потомства.
"А чьи это дети? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Мальчики? Детки Анны?", "Опаа.... а чьи же этоо???? Откройте секрет, пожалуйста!!!", "Она же написала дети значит их . Поздравляю", "Валерия, если это ваши дети, то мы очень рады этому событию! Вам очень к лицу, вы очень помолодели рядом с коляской!!!", "Не все молодые родители хотят светить детьми в соц сетях. "Добрая" бабушка взяла и вывалила фото внуков, заранее не спросив дочери. Даже проигнорила просьбу Ани удалить это фото @valeriya, ну ты могла хотя б желание Ани принять во внимание или спросить ее?", Класс!", "Мило", "ОГО", – высказались ошеломленные подписчики.