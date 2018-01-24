Ксения Собчак помогает сыну Максима Виторгана готовиться к ЕГЭ

Телеведущая Ксения Собчак, которая собирается принимать участие в президентских выборах, проводит встречи с избирателями по всей стране, на которых обозначает основные пункты своей программы и выслушивает проблемы местных жителей. Недавно Ксения побывала в Новосибирске, где ответила на вопросы всех желающих, пишет Starhit.ru.

«Я уверена, что даже самые сложные экономические вопросы можно объяснить любому человеку. Признаю, что мне в жизни повезло. Мне дали хорошее образование, за что я бесконечно благодарна своим родителям, – поделилась Собчак. – Понимаю, что кому-то повезло меньше, у них не было таких возможностей. (…) Свой народ нужно любить и уважать и верить, что эти люди готовы тебя услышать. Я хочу быть посредником между народом и властью, понимая, что у меня с ними тоже много общего».

Речь зашла и о проблемах в сфере образования. Ксения признала, что у ЕГЭ есть свои недостатки. Звезда привела пример из личного опыта. 17-летний сын мужа телеведущей Даниил Виторган скоро будет поступать в вуз. По словам Ксении, она помогает молодому человеку по мере возможности.

«Мне не нравится ЕГЭ. Я понимаю, что это зубрежка. Более того, я не просто понимаю. Сын моего мужа Даниил сидит дома и зубрит, готовится к единому государственному экзамену. Ему этим летом сдавать экзамены. И мы с Максимом ему помогаем. Когда я посмотрела, была в ужасе! Одно дело, когда говорят, а другое дело, когда я вижу эти задания», – посетовала телеведущая.

Собчак помнит, как писала сочинения в школе и принимала участие в олимпиадах. Сейчас, отметила звезда, совсем другой подход к оцениванию знаний. «Во что превращен этот жанр в ЕГЭ? Может, это старческое ворчание, но я даже не могу представить, что раньше такое было бы возможно. Конечно, это система с огромными минусами. Сын Максима только и делает, что готовится к ЕГЭ», – рассказала Ксения.

Вместе с тем у подобной системы есть и огромное преимущество. «Эта форма экзаменов дает возможность людям из регионов претендовать на учебу в хороших институтах. Мы же помним, что было до ЕГЭ – тогда можно было поступить только по взятке, – считает Собчак – Поэтому я за то, чтобы талантливые люди со всей России имели свой шанс поступить в лучшие вузы. ЕГЭ дает такой шанс. В нашей стране эта система работает. Я считаю, что надо потерпеть ЕГЭ и реформировать саму систему образования».

В конце встречи в зале спросили у Ксении, когда скандальное реалити-шоу «Дом-2» закроют. К телеведущей обратилась маленькая девочка.