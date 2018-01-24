Идеальный секс глазами мужчин и женщин

Мужчины и женщины поделились своими представлениями о сексе. Оказалось, что мнения во многом различаются, пишет Menslife.com.

Партнер

Особенности телосложения больше всего интересовали прекрасный пол.

Одним участникам опроса хотелось провести ночь с незнакомцем или незнакомкой, поддавшись нахлынувшей страсти вперемешку с экстримом. Другие предпочитали секс только с хорошо знакомым и проверенным партнером.

Женщины

Что думают о сексе женщины:

«Он должен быть уверенным в себе, но без самоуверенности», – Вика, 30 лет.

«Важно, чтобы не было «пивного» живота», – Ира, лет.

«Широкая спина и большие плечи, чтобы чувствовать его мужскую силу, а себя – маленькой и под его опекой», – Катя, 22 года.

«Мужчина должен быть выше моего роста, чтобы в постели я могла лечь на его плечо и мои ноги были короче, чем его», – Оля, 20 лет.

«Хороший секс с тем мужчиной, у которого пенис среднего размера, не очень тонкий, но и не очень толстый. Ну и важно, чтобы была хорошая эрекция», – Женя, 30 лет.

«Важно не кто, кого соблазняет, а чтобы от мужчины искрило. Чаще всего девушкам нравится, чтобы мужчины их соблазняли. Однако самый лучший секс у меня был, когда я соблазнила мужчину, будучи без трусов. Мы оба до сих пор в восторге», –Таня, 35 лет.

Мужчины

Что думают о сексе мужчины:

«Сложно представить, что я занимаюсь сексом с незнакомой девушкой. У меня должны быть к ней чувства. Пусть даже не влюбленность, а уважение. Девушка должна быть мне интересной в перспективе. Хочется быть уверенным в том, что после секса я не захочу отправить ее домой, а предложу выпить чай или кофе», – Паша, 36 лет.

«Для меня важно, чтобы человек был хороший, а особенности ее телосложения на втором плане», – Денис, 27 лет.

«Самый запоминающийся секс у меня был с незнакомой девушкой. Поэтому именно такой секс я считаю идеальным. Это очень заводит», – Саша, 28 лет.

«Я люблю, когда у девушек длинные волосы. Это очень женственно. Мне нравиться держать ее за волосы во время секса», – Кирилл, 34 года.

«Люблю чистоплотных девушек, и без чрезмерной худобы. Мне нравится, когда есть за что схватиться», – Миша, 25 лет.

«Внешность девушки для меня неважна. У меня были разные партнерши и каждая из них интересна по-своему», – Саша, 37 лет.

Подготовительный процесс

Многие мужчины и женщины рассказали о незабываемом и неожиданном сексе. Но при этом многие девушки заранее хотели бы знать, что у них намечается интим, чтобы привести свое тело в порядок.

Женщины

«Мне важно получить удовольствие от секса, а не думать об эпиляции ног и других зон», – Оля, 20 лет.