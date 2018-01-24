Идеальный секс глазами мужчин и женщин

Представители прекрасного и сильного полов поделились своими представлениями о сексе. Оказалось, что мнения во многом разделились
Мужчины и женщины поделились своими представлениями о сексе. Оказалось, что мнения во многом различаются, пишет Menslife.com.
Партнер
Особенности телосложения больше всего интересовали прекрасный пол.
Одним участникам опроса хотелось провести ночь с незнакомцем или незнакомкой, поддавшись нахлынувшей страсти вперемешку с экстримом. Другие предпочитали секс только с хорошо знакомым и проверенным партнером.
Женщины
Что думают о сексе женщины:
«Он должен быть уверенным в себе, но без самоуверенности», – Вика, 30 лет.
«Важно, чтобы не было «пивного» живота», – Ира, лет.
«Широкая спина и большие плечи, чтобы чувствовать его мужскую силу, а себя – маленькой и под его опекой», – Катя, 22 года.
«Мужчина должен быть выше моего роста, чтобы в постели я могла лечь на его плечо и мои ноги были короче, чем его», – Оля, 20 лет.
«Хороший секс с тем мужчиной, у которого пенис среднего размера, не очень тонкий, но и не очень толстый. Ну и важно, чтобы была хорошая эрекция», – Женя, 30 лет.
«Важно не кто, кого соблазняет, а чтобы от мужчины искрило. Чаще всего девушкам нравится, чтобы мужчины их соблазняли. Однако самый лучший секс у меня был, когда я соблазнила мужчину, будучи без трусов. Мы оба до сих пор в восторге», –Таня, 35 лет.
Мужчины
Что думают о сексе мужчины:
«Сложно представить, что я занимаюсь сексом с незнакомой девушкой. У меня должны быть к ней чувства. Пусть даже не влюбленность, а уважение. Девушка должна быть мне интересной в перспективе. Хочется быть уверенным в том, что после секса я не захочу отправить ее домой, а предложу выпить чай или кофе», – Паша, 36 лет.
«Для меня важно, чтобы человек был хороший, а особенности ее телосложения на втором плане», – Денис, 27 лет.
«Самый запоминающийся секс у меня был с незнакомой девушкой. Поэтому именно такой секс я считаю идеальным. Это очень заводит», – Саша, 28 лет.
«Я люблю, когда у девушек длинные волосы. Это очень женственно. Мне нравиться держать ее за волосы во время секса», – Кирилл, 34 года.
«Люблю чистоплотных девушек, и без чрезмерной худобы. Мне нравится, когда есть за что схватиться», – Миша, 25 лет.
«Внешность девушки для меня неважна. У меня были разные партнерши и каждая из них интересна по-своему», – Саша, 37 лет.
Подготовительный процесс
Многие мужчины и женщины рассказали о незабываемом и неожиданном сексе. Но при этом многие девушки заранее хотели бы знать, что у них намечается интим, чтобы привести свое тело в порядок.
Женщины
«Мне важно получить удовольствие от секса, а не думать об эпиляции ног и других зон», – Оля, 20 лет.
«Лучше всего знать, что будет секс, за несколько дней. Тогда будет запас времени, чтобы привести себя в порядок», – Таня, 35 лет.
«Сногсшибательный секс невозможен, если есть недочеты в виде небритых ног, жирноватых волос и т. д.», – Маша, 27 лет.
Мужчины
«Мне достаточно побрить подмышки и лобок, а потом надушиться туалетной водой, которая нравится многим девушкам», – Сергей, 25 лет.
«Я не задумываюсь о теле. Просто знаю, что пахну нормально, и этого мне достаточно», – Денис, 27 лет.
Особенности прелюдии
О важности прелюдии сказали все участники опроса. Мужчины и женщины сошлись на том, что она не должна длиться лишь пару минут, но и слишком длинной тоже быть недолжна.
Женщины
«Пару секунд поласкать меня, а потом сразу заняться сексом? Не дай Бог кому-то такого мужчину! Он должен будоражить взглядом, нежно поглаживать, касаться, но вовсе не пару секунд», – Таня, 35 лет.
«Мне нравится раздеваться самостоятельно, но так, чтобы мужчина это видел. После этого мы ложимся в кровать и 10 – 20 минут предаемся ласкам», – Ира, 18 лет.
Мужчины
«Мне нравится принять душ или ванну вместе с ней. Часто там же и происходит секс, который потом получает продолжение в постели», – Максим, 25 лет.
«Когда происходит спонтанный секс в необычном месте, я сперва «разогреваю» девушку, а если она уже «разогрета», то довожу ее ласками практически до оргазма, а потом уже происходит секс», – Антон, 30 лет.
Оральный секс
Не все участники считают, что оральные ласки обязательны.
Женщины
«Оральный секс, неважно с чьей стороны, вовсе необязательная часть интима», – Лена, 35 лет.
«Для многих женщин обоюдный оральный секс – важный шаг, даже важнее классического секса. Многие женщины смущаются, когда им делает куни новый партнер. Но когда мужчина проверенный, на смену смущению приходит расслабление и удовольствие», – Маша, 27 лет.
«Я с радостью сделаю миниет парню, если хочу ему понравится. Мне нравится доставлять мужчине удовольствие», – Оля, 20 лет.
Мужчины
«Я люблю оральные ласки как с моей, так и с ее стороны. Я двумя руками «за», чтобы оральные ласки присутствовали в сексе», – Сергей, 25 лет.
«Нельзя сказать, что для меня важно, чтобы она ласкала мой член ртом. Если девушке это не нравится, то я не буду ее заставлять. Она должна в постели получать удовольствие», – Саша, 37 лет.
Непосредственно секс
Исходя из этой части опроса, следует, что, сколько людей, столько же и мнений.
Женщины
«Хороший секс должен быть разнообразным. В нем должна быть и нежность, и жесткость, и страсть», – Таня, 35 лет.
«Во время секса мужчине нужно проявлять эмоции, но в меру. Не нужно молча и учащенно дышать, но и орать тоже не нужно. Должна быть золотая середина», – Настя, 28 лет.
«Половой акт не должен быть машинальным. Входить нужно умело, чувствуя партнершу. Мужчине нужно уметь доставлять удовольствие не только себе, но и даме», – Женя, 30 лет.
Мужчины
«Я люблю, когда девушка во время секса получает не только удовольствие, но и опыт», – Антон, 33 года.
«Я предпочитаю секс с чередованием нежности и жесткости, но без жестких излишеств. Максимум – пару шлепков по ягодицам или ухватить за волосы», –Кирилл, 34 года.
«Люблю, когда девушки стонут. Мне все равно, что подумают или скажут соседи», – Миша, 24 года.
Продолжение секса
Что думают представители обоих полов, когда после секса насупило продолжение:
«Люблю секс по утрам. Особенно, когда просыпаюсь, потому что он вошел в меня», –Ира, 18 лет.
«Если остаюсь у мужчины ночевать, люблю уходить до его пробуждения. Но если он проснется и остановит меня, ничего против иметь не буду», – Вика, 31 год.
«Мне нравится пить кофе в постели после страстного секса. Потом мы можем посмотреть фильм и снова заняться любовью», – Женя, 30 лет.
«Я люблю с партнером проводить весь день в постели», – Алина, 27 лет.
Мужчины
«Люблю, когда после бурной ночи ждет выходной. Мы не спеша проснемся, позавтракаем и снова займемся сексом», – Дима, 35 лет.
«Если девушка хороша и секс с ней мне очень понравился, я не против провести с ней весь день и приготовить ей завтрак. Но если я хочу скорее уйти или ее проводить, значит, интим не удался», – Паша, 36 лет.
«Утром проснулся, умылся и снова занялся сексом – вот так нужно начинать день», Денис, 28 лет.
Если утром после секса есть желание продолжать общение с партнером, значит, можно сказать, что секс был удачным. Когда вы вместе проснулись, искреннее улыбаетесь, завтракаете и вам приятно проводить вместе время, то прошло все замечательно.