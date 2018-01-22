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  • А ты уже смотрел? Назван лучший фильм 2017 года по версии киноактеров

А ты уже смотрел? Назван лучший фильм 2017 года по версии киноактеров

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Кинозал. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Liis Treimann

Фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» получил главную награду Гильдии киноактеров США за лучший актерский состав. Об этом сообщается на сайте премии.

Актриса Фрэнсис Макдорманд благодаря роли в ленте победила в категории «Лучшая женская роль первого плана». Сэм Рокуэлл, также снявшийся в «Трех билбордах», завоевал награду в номинации «Лучшая мужская роль второго плана», передает Lenta.ru.

Актером года гильдия признала Гари Олдмана, сыгравшего британского политика Уинстона Черчилля в драме «Темные времена». В

номинации «Лучшая женская роль второго плана» победила актриса Эллисон Дженни, снявшаяся в картине «Тоня против всех».

В январе кинокритики США объявили лучшей картиной 2017 года фильм «Форма воды» режиссера Гильермо дель Торо. «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», в свою очередь, получила кинопремию «Золотой глобус» как лучшая драма.

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