А ты уже смотрел? Назван лучший фильм 2017 года по версии киноактеров

Актриса Фрэнсис Макдорманд благодаря роли в ленте победила в категории «Лучшая женская роль первого плана». Сэм Рокуэлл, также снявшийся в «Трех билбордах», завоевал награду в номинации «Лучшая мужская роль второго плана», передает Lenta.ru.

Актером года гильдия признала Гари Олдмана, сыгравшего британского политика Уинстона Черчилля в драме «Темные времена». В

номинации «Лучшая женская роль второго плана» победила актриса Эллисон Дженни, снявшаяся в картине «Тоня против всех».