Жаркой вам ночи, друзья! Делимся секретами секса

Хорошо проведенные ночи являются гарантией того, что женщина не будет пилить по пустякам, а мужчина станет больше уделять внимания. В современном мире можно воплощать свои самые сокровенные желания и тайны. Помочь этому может огромное количество игрушек, лубрикантов, эротической одежды и так далее, пишут Sex-news.ru.

Не стоит стесняться своего партнера. Если вы хотите получать максимум удовольствия, то нужно поговорить о своих желаниях, выявить общее и настроиться на изучение нового. С другой стороны, все может проходить не так гладко, как кажется. Не стоит резко говорить о каких-то проблемах. Постарайтесь более нежно и раскрыто объяснить суть вашего недовольства.

Будьте открыты для экспериментов. С этим у вас будет больше удовольствия и положительных эмоций. Для эксперимента вы можете включать легкую и приятную музыку, которая поможет максимально расслабиться.

Выявите эрогенные зоны своего партнера. У кого-то это ступни, у кого-то поцелуи в ушко, а у кого-то шея. Чередуйте быстрый темп с медленным. Чтобы не возникло посторонних ассоциаций.

Самое главное правило, которое вам необходимо запомнить: не заканчивайте половой акт, если кто-то из партнеров уже закончил. Впоследствии не только обида, но и отсутствие интереса к сексу с вами и желание испробовать лучшее на стороне. Но и не стоит засыпать после ceкcа. Попробуйте отдохнуть, а потом и повторить.

Не думайте, что вы можете любить друг друга в рваной майке, с грязными волосами, в старом застиранном халате. Хоть вы и знаете друг друга давно, стоит надеть красивое белье, сделать красивый макияж, принять душ и идти в атаку. В общем, включите фантазию и свою сексуальность.