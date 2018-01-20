Больше никаких отговорок: шесть причин, почему в 2018 году вам стоит завести собаку

Они пушистые и всегда невероятно милые, но это не единственные их позитивные качества. На самом деле существует миллион преимуществ завести собаку, которые сделают вашу жизнь самой лучшей.

Собака будет постоянной компанией, но кроме этого в том, чтобы завести собаку, есть ещё и несколько преимуществ для здоровья. Я бы хотела знать об этих преимуществах щенков, когда я была ребёнком. Это бы точно помогло моим аргументам родителям, почему нам нужно завести собаку. Фактически, я считаю, что каждой семье просто необходимо иметь щенка.

Они снимают стресс

Начиная от работы и заканчивая вашими отношениями, жизнь иногда может быть дико напрягающей. К сожалению, мы не все можем позволить себе регулярные походы в спа-салоны, чтобы снять накопившийся стресс. К счастью, было научно доказано, что собаки помогают уменьшить стресс у людей. Просто играя с вашим щенком, вы повышаете уровень окситоцина в организме, и это точно сразу заставляет вас улыбнуться.

Они сделают вас более ответственными

Иногда, чтобы двигаться дальше, нам нужен дополнительный пинок ответственности. Ребёнок точно может с этим помочь, но некоторые из нас ещё не готовы быть родителями, поэтому вместо ребёнка вы можете завести собаку.

Собака поможет вам собрать жизнь в кучу, потому что теперь у вас есть потрясающий щенок, который ожидает, что вы будете о нём заботиться. Это создаёт ежедневную ответственность, которая поможет вам быть более организованными.

Они делают вас активными

В отличии от котов, которые просто спят и отлёживаются в доме весь день, собак нужно выгуливать. Если вы ищете мотивацию для каждодневных тренировок, ваша собака может быть самым лучшим тренером. С собакой вы будете каждый день гулять и бегать, а вы знаете, что фзические нагрузки выделяют эндорфин, от которого вы становитесь счастливыми. Все в выигрыше.

Они помогают вам, когда вы болеете

У собак есть несколько способностей, которые помогают им почувствовать, когда вы больны. Ученые доказали, что собаки способны унюхать и определить когда ваша «химия тела» меняется. Кроме этого, они прекрасно чувствуют, когда вы в чудесном настроении. В сущности, они очень чутки к вашему поведению всё время, поэтому могут видеть, когда что-то не так.

Когда вы плохо себя чувствуете, ваш пушистый друг знает, что сейчас как раз то время, когда нужно дополнительно ластиться, чтобы улучшить ваше состояние.

Вам всегда будет весело

Когда у вас дома есть собака, вам всегда будет весело. Они могут быть вашим лучшим другом, с которым можно смотреть фильмы и постоянно играть в активные игры. Иногда просто наблюдать, как ваша собака ведёт себя глупо или озорно – уже развлечение. Вам никогда не будет нудно, когда ваш пушистый друг рядом.

Вы больше никогда не почувствуете одиночества

Уже в ту минуту, когда вы принимаете собаку в вашу жизнь, можете гарантировать, что больше никогда не почувствуете одиночества. Они могут быть лучшими компаньонами, поэтому даже когда вы остаётесь вечером дома, а не идёте гулять с друзьями, ваш лучший друг будет с вами.