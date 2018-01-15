Мужикам на заметку: 100 советов для наилучшего секса от женщин

39. Женщинам нравится, когда мужчины стонут во время секса, а не молчат так, будто уже семь минут как умерли.

40. Помни, что женщина может забеременеть во время месячных. А так называемые «безопасные дни» — вообще не способ предохранения. Так что, если хочешь хоть что-то в этом мире контролировать, пользуйся презервативами.

41. Хочешь заняться сексом втроем со своей постоянной девушкой? Никогда не предлагай ей в качестве третьей кандидатуру кого-то из ее подруг. И уж тем более не предлагай на позицию третьей нелишней свою бывшую.

42. Если тебя угораздило заняться сексом втроем, даже не думай в процессе шептать одной из девушек, что она нравится тебе больше. Даже если это правда.

43. Если во время того же злополучного секса втроем чувствуешь, что не справляешься, пусть мысль о том, сколько мужчин мечтают оказаться на твоем месте, тебя подбадривает.

44. Во время секса втроем важно правильно рассчитать силы: ориентируйся на два захода по 20 минут каждый. Чтобы обе девушки остались довольны.

45. Если одна из партнерш (да, мы все еще про секс втроем) утомится в процессе и заснет, ты имеешь законное право продолжить с ее подругой. Пока и она не заснет.

46. Если хочешь предложить девушке что-то новое, формулируй предложение не в виде вопроса, а в побудительной форме. Неправильно: «Не хочешь ли ты, чтобы я поцеловал тебя под мышкой?» Правильно: «Я поцелую тебя под мышкой, или меня зовут не Эдуард!»

47. Лучший способ показать девушке, что секс для тебя не просто секс, а триумф единения ваших душ, — во время секса иногда проникновенно заглядывать девушке в глаза.

48. Человек устроен так: при звуках музыки он начинает машинально двигаться в такт. Это биологическое знание очень поможет, если вы занимаетесь сексом в первый раз: синхронизация способствует оргазму.

49. Продолжать ритмичные движения больше 10 минут неэтично по отношению к партнерше и ее нежным органам, которые вообще-то можно и натереть.

50. Не лежи на девушке, природа не зря одарила тебя руками и коленями, на которые можно перенести вес во время секса.

51. Не входи в партнершу слишком резко, ты не снимаешься в порнофильме. Или снимаешься?..

52. Кстати, о порно: не путай реальную жизнь и порно. Если твоя партнерша не хочет что-то делать, она может не объяснять почему.

53. Попроси партнершу, которая находится в позе наездницы (на тебе, разумеется), слегка откинуться назад. Так ты получишь доступ к клитору и доставишь девушке куда больше удовольствия.

54. За 30—40 минут до секса прими контрастный душ — для стимуляции кровообращения всех органов (и того самого, разумеется, тоже). Эта хитрость поможет тебе добиться надежной эрекции.