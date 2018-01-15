Мужикам на заметку: 100 советов для наилучшего секса от женщин

Человечество уже не первый век занимается сексом, но совершенства в этом деле еще не достигло.
А поскольку исторически сложилось, что сексом мужчине принято заниматься с женщиной, мы решили наконец услышать женское мнение. Чтобы, так сказать, улучшить свои показатели, пишет Menscult.ua.
1. Прелюдия должна занимать не меньше 13 минут — за это время женщина привыкнет к тебе настолько, что вряд ли откажется от секса.
2. Когда женщина близка к оргазму, не меняй ритм.
3. Не зацикливайся на клиторе, не забывай, что вокруг него тоже много нервных окончаний.
4. Как ни странно, легче всего женщине получить оргазм в скучной миссионерской позе: ведь в ней происходит одновременная стимуляция точки G и клитора.
5. Если чувствуешь, что эякуляция близко, но хочешь продолжить — потяни яички назад и вниз.
6. А вот ускорить наступление оргазма можно, прижав яички к промежности.
7. Кстати, если что — точка G не выдумка буржуазных ученых! Она обитает на середине передней стенки влагалища.
8. Но имей в виду: некоторым женщинам не нравится стимуляция точки G, так как ощущения схожи со щекоткой. В этом случае лучше держаться старого доброго клитора.
9. Пик концентрации веществ, вызывающих у женщины сексуальное влечение, приходится на 9—14 день от начала менструации. Но берегись: на эти же дни у женщины приходится овуляция.
10. Помассируй ей основания больших пальцев ног. Ты не только произведешь на нее впечатление человека, знающего толк в изощренных удовольствиях, но и обеспечишь дополнительный прилив крови к половым органам.
11. Среднестатистический половой акт длится 3,5 минуты, а женщинам для достижения оргазма нужно около 10 минут. Ты знаешь, что делать.
12. Никогда — никогда, слышишь? — не выкручивай девушке соски. С чего ты вообще взял, что это здорово?
13. Наноси лубрикант на пенис, а не во влагалище. Постарайся делать это незаметно — просто для поддержания романтического настроения.
14. Начинай с куннилингуса: после него девушка точно захочет заняться диким сексом. А тут как раз и ты.
15. Легкое покусывание и посасывание мочек ушей не понравится только самой бездушной особе.
16. Правила хорошего тона обязывают тебя предупредить девушку о наступлении оргазма, особенно если в этот момент она занимается с тобой оральным сексом.
17. Если хочешь предложить девушке заняться сексом втроем с вибратором, пусть он будет новым и в коробке. Удивительно, но девушку не обидит то, что ты не девственник, но обидит то, что твой вибратор знал других женщин.
18. Внимательно выбирай освещение для спальни: отдай предпочтение теплым оттенкам розового и оранжевого цвета. А вот синих, зеленых и фиолетовых цветов лампы избегай: при них все похожи на покойников.
19. И еще про освещение: лучше вообще без него. Женщин раскрепощает секс в полной темноте.
20. Как бы тебе ни хотелось орального секса, не склоняй к этому девушку, подталкивая ее голову вниз. Это не по-джентльменски.
21. А если она уже занимается с тобой оральным сексом, ни в коем случае не надавливай ей на голову руками. Партнерша должна чувствовать себя свободно и комфортно, чтобы, как минимум, не подавиться, а как максимум, самой получить удовольствие.
22. Если партнерша полная, не надо врать ей, утверждая, что она худая. Лучше восхищайся ее роскошными женственными формами. Собственно, поэтому она тебе и понравилась, верно?
23. Если во время куннилингуса в рот тебе попал волосок, достань его незаметно от партнерши. Не превращай все действо в спектакль с выплевыванием.
24. Если постоянная партнерша (например, жена) заявляет, что не хочет секса, расположись рядом и демонстративно начни мастурбировать на ее фотографию. Но не повторяй этот фокус чаще раза в год: накопительный эффект отсутствует.
25. Если ты увидел в фильме «Горячие стюардессы в костюме медсестер — 3» позу, которая запала тебе в душу, но твоя партнерша категорически против, — смирись. Физиология у всех разная.
26. Если ты дал своему пенису ласковое прозвище, пусть оно останется между тобой и пенисом. Партнерше его знать не нужно.
27. Женщины обожают ощущение, которое дарит прикосновение к их коже натурального меха. Но не занимайся с ней сексом на ее шубе или коте! Заведи специальный кусок меха.
28. Если после секса она спросила тебя, о чем ты думаешь, ответь прямо: «Что ты — чудо». После этого можешь заснуть со спокойной совестью.
29. Чередуй быстрый темп с медленным, чтобы партнерша не ассоциировала тебя ни с дятлом, ни с ленивцем.
30. Позволь партнерше проявить активность, особенно если ты видишь, что опыта ей не занимать. Поверь, она лучше знает, как ей достичь оргазма.
31. Во время секса тебе лучше быть голым: майка, носки и пижама не добавляют сексуальности. Исключения — случаи, когда вы играете в ролевые игры.
32. Да, некоторых женщин возбуждают грубые слова во время секса. Но не всех. И не все слова. Так что лучше выясни этот вопрос заранее, чтобы не оскорблять ее зря.
33. Заведи партнерше руки за голову: это властное движение вызывает у женщин прилив сексуальной покорности (да простят нас феминистки).
34. Энергичные стискивания во время секса более актуальны, чем легкие поглаживания, особенно когда речь идет о ягодицах, талии или шее.
35. Внутренняя поверхность бедер у девушек в два раза чувствительнее, чем внешняя. Так что, если внешнюю можно сжать, то внутреннюю — только погладить.
36. Не злоупотребляй выражением «Моя маленькая девочка», не совершай ошибку Гумберта Гумберта.
37. Впопыхах во время секса назвал свою партнершу именем бывшей? Например, Зинаидой? Быстро добавь: «Зинаида… ничто по сравнению с тобой!»
38. Совсем не называть девушку по имени во времени секса, даже чтобы избежать ошибки, нельзя. Напротив, девушки обожают, когда во время секса произносят их имя. Так что тренируй память.
39. Женщинам нравится, когда мужчины стонут во время секса, а не молчат так, будто уже семь минут как умерли.
40. Помни, что женщина может забеременеть во время месячных. А так называемые «безопасные дни» — вообще не способ предохранения. Так что, если хочешь хоть что-то в этом мире контролировать, пользуйся презервативами.
41. Хочешь заняться сексом втроем со своей постоянной девушкой? Никогда не предлагай ей в качестве третьей кандидатуру кого-то из ее подруг. И уж тем более не предлагай на позицию третьей нелишней свою бывшую.
42. Если тебя угораздило заняться сексом втроем, даже не думай в процессе шептать одной из девушек, что она нравится тебе больше. Даже если это правда.
43. Если во время того же злополучного секса втроем чувствуешь, что не справляешься, пусть мысль о том, сколько мужчин мечтают оказаться на твоем месте, тебя подбадривает.
44. Во время секса втроем важно правильно рассчитать силы: ориентируйся на два захода по 20 минут каждый. Чтобы обе девушки остались довольны.
45. Если одна из партнерш (да, мы все еще про секс втроем) утомится в процессе и заснет, ты имеешь законное право продолжить с ее подругой. Пока и она не заснет.
46. Если хочешь предложить девушке что-то новое, формулируй предложение не в виде вопроса, а в побудительной форме. Неправильно: «Не хочешь ли ты, чтобы я поцеловал тебя под мышкой?» Правильно: «Я поцелую тебя под мышкой, или меня зовут не Эдуард!»
47. Лучший способ показать девушке, что секс для тебя не просто секс, а триумф единения ваших душ, — во время секса иногда проникновенно заглядывать девушке в глаза.
48. Человек устроен так: при звуках музыки он начинает машинально двигаться в такт. Это биологическое знание очень поможет, если вы занимаетесь сексом в первый раз: синхронизация способствует оргазму.
49. Продолжать ритмичные движения больше 10 минут неэтично по отношению к партнерше и ее нежным органам, которые вообще-то можно и натереть.
50. Не лежи на девушке, природа не зря одарила тебя руками и коленями, на которые можно перенести вес во время секса.
51. Не входи в партнершу слишком резко, ты не снимаешься в порнофильме. Или снимаешься?..
52. Кстати, о порно: не путай реальную жизнь и порно. Если твоя партнерша не хочет что-то делать, она может не объяснять почему.
53. Попроси партнершу, которая находится в позе наездницы (на тебе, разумеется), слегка откинуться назад. Так ты получишь доступ к клитору и доставишь девушке куда больше удовольствия.
54. За 30—40 минут до секса прими контрастный душ — для стимуляции кровообращения всех органов (и того самого, разумеется, тоже). Эта хитрость поможет тебе добиться надежной эрекции.
55. Кстати, свечи в спальне — не романтическая причуда. Возбуждение мужчины напрямую зависит от внешности партнерши, а любая партнерша при приглушенном мягком свете свечи выглядит лучше.
56. А ты знал, что у тебя есть эрогенные зоны на груди? Возьми руки партнерши, положи их себе на грудь и попроси тебя погладить. Во-о-от, теперь знаешь.
57. И, кстати, вместо рук партнерши можно использовать ее грудь. Особенно если партнерша сверху и наклонилась к тебе.
58. Прелюдия — это не унылые поглаживания перед сексом. Постоянно меняй силу нажатия и траекторию движения рук. Чем хаотичней ласки, тем выше чувствительность нервных окончаний у партнерши.
59. Если пускаешь в дело язык, одновременно используй и пальцы. И наоборот: если ласкаешь девушку пальцами, целуй ее в губы или шею или еще куда придется. Все в дело.
60. Если стесняешься предложить девушке что-то в сексе, посмотри вместе с ней порнофильм, в котором все это делают и совершенно счастливы (судя по их сияющему виду). Этакий прозрачный намек.
61. Даже если страсти у вас кипят посерьезней, чем в иных порнофильмах, следи за тем, чтобы партнерше было удобно: чтобы голова не билась об стену, а нога не соскальзывала с принтера.
62. Когда делаешь куннилингус, помни, что главное в этом деле — клитор. Некоторые используют язык как пенис и пытаются разместить его во влагалище партнерши, что идеологически совершенно неверно и довольно бессмысленно.
63. Никогда не пытайся заняться с ней анальным сексом без предупреждения! Слышишь? Никогда!
64. Если вы с партнершей все-таки договорились заняться анальным сексом, тебе понадобится лубрикант и, вероятно, анальная страза или елочка. Девушкам их вид нравится, и твое проникновение после этого достижения цивилизации не будет казаться ей болезненным.
65. Если собираешься кончить девушке на грудь или лицо, во-первых, предупреди об этом, а во-вторых, сделай все, чтобы сперма не попала ей в глаз или на волосы.
66. Никогда не рви на ней белье (или дубленку), чтобы продемонстрировать силу своей страсти. Только если она сама об этом попросит.
67. Если ты не успел перед сексом побриться, мы тебя не осуждаем! Но постарайся не елозить щетиной по чувствительной коже девушки: велика вероятность раздражения.
68. Никогда не спрашивай, был ли у нее оргазм. Если был, ты об этом уже наверняка знаешь. Если нет — ей придется врать, а тебе быть обманутым.
69. Если вы практикуйте позу «69», пусть девушка будет сверху. Так ей проще будет контролировать глубину проникновения пениса туда, где обычно находится пенис в позе «69» (мы про рот, если что).
70. Всегда держи у кровати стакан воды. Обезвоживание является одним из важных факторов снижения либидо, да и партнерша наверняка захочет освежиться.
71. Если чувствуешь, что оргазм нагрянет к тебе сильно раньше, чем хотелось бы, смени позу. Идеально подойдет «наездница», в которой к пенису приливает меньше крови.
72. Клубника, ананас, персики и манго улучшают вкус спермы. Просто запомни это.
73. А инжир, между прочим, повышает сексуальную выносливость за счет содержащихся в нем аминокислот.
74. Перед сексом загляни в туалет. Уринация предотвратит преждевременную эякуляцию и потерю контроля над собой.
75. Пусть рядом с твоей постелью будет пачка салфеток. И упаковка женских резинок для волос — вдруг девушка захочет заняться с тобой оральным сексом, а у нее, оказывается, на голове волосы, которые вечно лезут в глаза.
76. Поставь напротив кровати зеркало (или хотя бы прибей его к потолку гвоздями). Ты приятно удивишься, увидев себя и партнершу с необычного ракурса.
77. Если прелюдия кажется тебе делом крайне скучным, начни посылать девушке эротические сообщения за пару часов до встречи — к моменту вашего соединения она будет уже возбуждена (ну или добавит тебя в черный список).
78. Некоторым девушкам нравится, когда во время секса им засовывают в рот пальцы — таким образом создается имитация «двойного проникновения», но без лишних людей.
79. Во время позы сзади не забывай шлепать девушку по попе. Причем этот тот случай, когда шлепать нужно решительно и сильно (но не перестарайся).
80. Если видишь, что девушка и не планирует достичь оргазма, не надо продолжать свое дело «до победного». Возможно, вам просто надо передохнуть (или расстаться).
81. Во время поцелуя решительно возьми девушку за подбородок рукой и зафиксируй таким образом ее голову. Это намек на БДСМ самого нежного толка.
82. Во время позы сзади прижмись грудью к спине девушки и, не отрываясь от процесса, прикуси ее за шею или за плечо.
83. Еще один мимолетный намек на БДСМ: когда девушка будет сидеть на тебе сверху в позе «наездница наоборот», возьми кисти ее рук и зафиксируй за спиной.
84. После секса обязательно обними девушку: по утверждению ученых из Совета Канады по сексуальному просвещению, она станет на 30% счастливее.
85. Не знаешь, куда девать наборы из самолетов? Используй их в сексе. Например, предложи девушке надеть на глаза повязку — и действуй. Ведь при отсутствии какого-то из органов чувств остальные обостряются.
86. Дай подушке вторую жизнь! Подкладывай ее под попу партнерши, разнообразив тем самым миссионерскую позицию (сам можешь встать на колени).
87. И не забудь положить подушку девушке под живот в позе «сзади». Это позволит ей больше расслабиться, а тебе прослыть внимательным любовником.
88. К самым сложным с точки зрения напряжения сил и хореографии позам прибегай в начале, когда эрекция не требует дополнительных стимулов (например, прелокса).
89. Если кровать у вас наконец сломалась, перелезайте на стул. Поза «наездница» на стуле позволит партнерше чувствовать себя хозяйкой положения. Некоторых женщин это очень заводит.
90. Если девушка готова заняться с тобой оральным сексом, предложи ей шипучую витаминную таблетку. Во-первых, она подкрепится витаминами. Во-вторых, подарит тебе незабываемые ощущения, когда тысячи пузыриков будут лопаться вблизи… ну ты понял.
91. Если девушка по каким-то причинам стесняется заняться сексом в позе «мужчина сзади», предложи ей прилечь животом на обеденный стол или спинку дивана. Ощущения те же, а выглядит приличнее.
92. Во время занятий сексом не отвлекайся на посторонние вещи: телевизор, еда, кормление кота. Сделай одно дело, но хорошо. Очень хорошо. (И мы не про кормление кота.)
93. Заниматься сексом со спящей девушкой и разбудить девушку сексом — две большие разницы. Допустим только второй вариант.
94. Не думай, что знаешь женщину лучше, чем она сама. Если она настойчиво просит тебя почесать ей пятку в процессе — это неспроста. Возможно, только так она может достичь оргазма. Повинуйся.
95. Совет счастливым женатым людям: почаще занимайтесь сексом в новых местах, например в отеле. Там, где на стенах нет фотографий ваших общих детей и ипотек.
96. Играй с волосами девушки: нежно перебирай их пальцами, накручивай на кулак. Но будь предельно осторожен! Никаких резких движений!
97.Во время секса делай ей комплименты в превосходной степени. Неправильно: «Ты богиня секса!» Правильно: «Ты богиня секса, которая лучше всех богинь вместе взятых и их сексуальных сестер-близнецов!»
98. По утрам отдавай предпочтение быстрому сексу. Энергичные пять минут секса подарят заряд бодрости на весь день. Растягивать утренний секс не стоит — еще детей в школу везти.
99. Запомни «правило трех»: не больше трех поз за один раз. Иначе тебя заподозрят, что в прошлом ты подрабатывал порноактером.
100. Не ищи специально эрогенных зон, у всех женщин они расположены в разных местах. (И даже могут мигрировать в зависимости от лунного дня или того, что сказала Света из бухгалтерии.)