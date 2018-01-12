Тело 19-летней студентки две недели пролежало в торговом центре

Тело студентки государственного Университета Джорджии пролежало в торговом центре две недели, прежде чем его нашли. Все это время Шиллинг Ман находилась в пустующем ресторане, сообщает Лайф со ссылкой на New York Post.

Причина смерти девушки не сообщается, но офицеры рассказали, что тело уже начало разлагаться. 19-летняя Шиллинг исчезала еще в октябре, но, когда родственники обратились в полицию, студентка второго курса вернулась домой.

Вскоре девушка снова куда-то исчезла, и в этот раз родители не стали поднимать панику, думая, что дочь сама вернется обратно, как и раньше. По данным полиции, в последний раз Шиллинг видели в ноябре в другом торговом центре, где она совершала покупки.