Галерея: новый выход принца Гарри и Меган Маркл обсуждает весь мир
10 января 2018 г., 16:28
Британский принц и его невеста посетили радиостанцию Reprezent. Разумеется, очередной выход в свет самой популярной нынче пары появился в СМИ по всему миру.
После короткого отдыха в Монако, куда, по данным зарубежной прессы, принц Гарри и Меган Маркл прилетели, чтобы отметить Новый год и пригласить князя Альбера и княгиню Шарлен на свою свадьбу, младший внук Елизаветы II и его невеста вернулись к своим королевским обязанностям. Сегодня, 10 января, они посетили офис британской радиостанции Reprezent. Впрочем, там Меган Маркл уже успела попасть в неловкую ситуацию - смотрите ЗДЕСЬ!
Напомним, что о своей помолвке принц Гарри и Меган Маркл объявили в конце 2017 года. Их свадьба должна состояться 19 мая нынешнего года.