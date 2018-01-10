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Галерея: новый выход принца Гарри и Меган Маркл обсуждает весь мир

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Британский принц и его невеста посетили радиостанцию Reprezent. Разумеется, очередной выход в свет самой популярной нынче пары появился в СМИ по всему миру.

После короткого отдыха в Монако, куда, по данным зарубежной прессы, принц Гарри и Меган Маркл прилетели, чтобы отметить Новый год и пригласить князя Альбера и княгиню Шарлен на свою свадьбу, младший внук Елизаветы II и его невеста вернулись к своим королевским обязанностям. Сегодня, 10 января, они посетили офис британской радиостанции Reprezent. Впрочем, там Меган Маркл уже успела попасть в неловкую ситуацию - смотрите ЗДЕСЬ!

Напомним, что о своей помолвке принц Гарри и Меган Маркл объявили в конце 2017 года. Их свадьба должна состояться 19 мая нынешнего года.

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