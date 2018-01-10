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Фото: невеста принца Гарри попалась на дешевке

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Меган Маркл | ФОТО: MEGA/MEGA

Невеста британского принца Гарри американская актриса Меган Маркл пришла на радио в свитере из дешевого универмага, сообщает The Telegraph.

Накануне Маркл совершила очередной официальный визит в качестве будущего члена королевской семьи. Вместе с женихом она приняла участие в передаче радиостанции Brixton’s Reprezent 107.3 FM.

Для визита актриса выбрала недорогой черный свитер с О-образным горлом из универмага Marks & Spencer. Эксперты моды отметили, что вещь стоит 45 фунтов (около 50 евро), тогда как для помолвочных фото Меган Маркл позировала в платье стоимостью более 75 тысяч долларов.

ФОТО: MEGA/MEGA

Другая одежда, которая была на актрисе во время визита на радио, выпущена премиальными брендами и стоит существенно дороже: это широкие брюки Burberry, пальто Smythe Brando и серый шарф Jigsaw в тон, пишет Lenta.

ФОТО: MEGA/MEGA

По сообщениям представителя Marks & Spencer, свитер, выбранный Меган Маркл, в настоящее время есть в ассортименте большинства оффлайн-магазинов сети. Однако в Интернет-магазине модель почти полностью раскуплена.

ФОТО: MEGA/MEGA
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