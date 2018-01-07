Когда-то по Таре Рид все с ума сходили! Но вот как она выглядит теперь… (ФОТО)
Удручающее зрелище...1
7 января 2018 г., 12:16
На днях же 42-летняя актриса Тара была запечатлена во время отдыха на пляже в Тулуме. Поклонники пришли в ужас от внешнего вида актрисы, кожа которой выглядит дряблой и обвисшей, пишет Папарацци.
«Я делала липосакцию, потому что хотела иметь видимые мускулы на животе, но операция прошла неудачно. Мой живот стал выглядеть ужасно и выдаваться вперед», — признается Рид.
«Я не говорю, что никогда больше не решусь на пластическую операцию, так как не знаю, что будет через несколько лет, но пока я оставлю все как есть. У меня было два года тяжелой психологической и физической боли после операций, когда все вокруг говорили про мое ужасное тело», — говорит она.