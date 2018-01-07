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Когда-то по Таре Рид все с ума сходили! Но вот как она выглядит теперь… (ФОТО)

Удручающее зрелище...

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ФОТО: Vida Press

На днях же 42-летняя актриса Тара была запечатлена во время отдыха на пляже в Тулуме. Поклонники пришли в ужас от внешнего вида актрисы, кожа которой выглядит дряблой и обвисшей, пишет Папарацци.

ФОТО: Vida Press

«Я делала липосакцию, потому что хотела иметь видимые мускулы на животе, но операция прошла неудачно. Мой живот стал выглядеть ужасно и выдаваться вперед», — признается Рид.

ФОТО: Vida Press

«Я не говорю, что никогда больше не решусь на пластическую операцию, так как не знаю, что будет через несколько лет, но пока я оставлю все как есть. У меня было два года тяжелой психологической и физической боли после операций, когда все вокруг говорили про мое ужасное тело», — говорит она.

ФОТО: Vida Press
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