Когда-то по Таре Рид все с ума сходили! Но вот как она выглядит теперь… (ФОТО)

ФОТО: Vida Press

«Я делала липосакцию, потому что хотела иметь видимые мускулы на животе, но операция прошла неудачно. Мой живот стал выглядеть ужасно и выдаваться вперед», — признается Рид.

ФОТО: Vida Press

«Я не говорю, что никогда больше не решусь на пластическую операцию, так как не знаю, что будет через несколько лет, но пока я оставлю все как есть. У меня было два года тяжелой психологической и физической боли после операций, когда все вокруг говорили про мое ужасное тело», — говорит она.