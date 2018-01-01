Фонограмщица Ротару и молодящийся Антонов возмутили бесстыдством в новогоднюю ночь

Посла грандиозного скандала начала прошлого года, когда Первый канал обвинили в засилии стариков, зрители надеялись на перемены. Десятки тысяч подписей собрала петиция в Интернете, призывающая прекратить показывать одни и те же лица в Новый год. И, казалось, руководство первой кнопки прислушалось к чаяниям народа – в социальной сети "Одноклассники" было объявлено голосование. Зрителям предстояло самим решить, кого они хотят видеть в телевизоре до и после боя курантов.

В итоге в Огоньке появились номера артистов, появление которых в самой рейтинговой программе прежде было немыслимым – "Ленинград", "Грибы", IOWA, Бурито, Artik &Asti... А иные звезды, например, Григорий Лепс, спел даже дважды – он ведь лидировал в голосовании.

Но совершенно немыслимым кажется появление в задуманном как молодежный эфире 80-летнего Иосифа Кобзона с песней 1961 года "Старый клен". Артист сегодня с трудом ходит, поэтому во время съемок Огонька сидел на скамейке Тверского бульвара вместе с женой Нелли.

Разумеется, ни в каких зрительских рейтингах Кобзона не было. Но, видимо, Первый канал хотел сделать реверанс в адрес старшего поколения, которому после пары бокалов шампанского хочется вспомнить молодость и попеть за столом. Вот и вставили номер немощного эстрадного патриарха.

Но реверансом был и "Полет на дельтаплане" Валерия Леонтьева, который сегодня выглядит намного моложе, нежели в 1983 году, когда впервые исполнил эту песню. Спел ее в Огоньке эстрадный "казанова" в новой аранжировке.

А вот София Ротару, которую Кобзон в интервью Dni.Ru называл главной эстрадной фонограмщицей, с 2004 года на разных каналах поет в Новый год только "Белую зиму". И ничуть этого не стыдится. Причем открывает рот под неизменную запись.

Но Ротару хотя бы попала в топ-30 артистов, за которых голосовали зрители. А вот как в новогоднем эфире появился молодящийся Юрий Антонов, который изображал рокера под хит 1985 года "Поверь в мечту", загадка.

Разумеется, не обошлось без Аллы Пугачевой. Но она появилась на законном основании – в зрительском рейтинге певица заняла 10-е место. Специально для Огонька Примадонна записала песню "Я летала", надела новый парик. Появлением в "Новогодней ночи на Первом" артистка убила нескольких зайцев – напомнила о себе, заработала солидный гонорар и настояла на выступлении в Огоньке воспитанников своей творческой мастерской "Рецитал".

С одной стороны, хорошо что артисты снимались на фоне московских красот, что появились молодые лица. Но вот с точки зрения режиссуры в "Новогодней ночи на Первом" было много провалов – куда ехали ведущие на празднично оформленном автобусе, почему внезапно пропали, зачем там пели не имеющие голоса Барановская и Якубович... Под утро в эфире Первого канала пошла трансляция концерта с Красной площади, которая вдруг прервалась записью выступлений ретро-звезд из "Олимпийского". Но это уже видели самые стойкие – те, кто еще был в состоянии щелкать пультом...