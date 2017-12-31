15 уникальных черт, которые вы можете найти у себя - если вы избранные!

Некоторые особенности вашего организма могут оказаться уникальными. Они встречаются у небольшого процента людей, пишет Lifter со ссылкой на Bestie. Одни из них - просто интресные и даже милые черты внешности, другие - настоящая находка в мире людей.
Вот 15 абсолютно уникальных особенностей организма, которых нет у большинства. Можете гордиться собой, если у вас:
1. Отсутствуют зубы мудрости
Есть такие счастливые люди, у которых зубы мудрости отсутствуют частично или полностью. Все из-за того, что в них нет никакой необходимости. Такая мутация произошла уже давно и потихоньку завоёвывает человечество. У некоторых этнических групп эта аномалия встречается чаще, чем у других.
2. Сердце находится справа
Эта аномалия случается довольно редко и является врожденной. Большая часть сердца у таких людей расположена в правой половине грудной клетки.
До сих пор неясно, почему сердце у эмбриона на ранней стадии беременности смещается в правую часть грудной полости, а не в левую, как у большинства людей.
3. Непрерывная горизонтальная линия на ладони
Её можно обнаружить на руках только 1,5% жителей планеты. Чаще всего эти люди страдают от синдрома Дауна. Такая горизонтальная линия присутствует на мужской руке в два раза чаще, чем на женской. Кроме того, эта особенность более распространена у азиатов и американских индейцев, чем у других этнических групп.
4. Линии в центре ладони пересекаются, создавая букву Х
Вот таким образом линии расположены только у 3% населения планеты. Многие верят, что это характеризует человека как сильную и волевую личность.
5. Если на пальцах у вас только дуги
Дуги на всех десяти пальцах – очень большая редкость. Это может свидетельствовать о том, что у вас очень неуживчивый и упрямый характер. Мнение других вы не воспринимаете всерьез. Неудачи и поражения вас не останавливают. Вы всегда рветесь в лидеры.
6. Если вы скрещиваете пальцы на руках уникальным образом
7. Если второй палец на ноге длиннее первого
Он называется "палец Мортона" - по имени американского хирурга-ортопеда Дадли Джо Мортона, который первым описал это явление. Такую аномалию также называют "греческой стопой".
Такая деформация в свое время стала эталоном красоты у древних греков.
8. Если у вас зеленые глаза, как и у 8% населения Земли
9. Если у вас натуральный светлый оттенок волос
У многих детей светлые волосы, но только у 2-16% людей на планете такой оттенок сохраняется в зрелом возрасте. У большинства волосы со временем темнеют.
10. Если у вас от природы рыжий цвет волос
К сожалению, это большая редкость. Согласно статистике, лишь 1-2% населения планеты имеют рыжие волосы. По мнению ученых, через 100 лет рыжеволосые люди могут вообще исчезнуть.
11. Если вы обладатель кудрей, как и 11% жителей нашей планеты
12. Если волосы на макушке у вас закручены против часовой стрелки, как у 8,4% жителей планеты
13. Если у вас выпуклый пупок
Выпуклым он становится из-за индивидуальных особенностей соединительных тканей организма. Это закладывается еще на внутриутробной стадии развития организма.
14. Если солнечные лучи заставляют вас чихать, как и еще 25% населения Земли.
15. Если слюна из вашего рта брызжет струйкой
Это может произойти во время еды, разговора или зевка. Подъязычная слюнная железа рефлекторно сжимается и из вашего рта вырывается струйка слюны. Только 1% населения Земли знают, как проделать этот трюк специально, умеют контролировать напор слюны и длину струйки.
Какие из этих особенностей вы заметили у себя? Обязательно проверьте, есть ли у вас хотя бы одна из них.