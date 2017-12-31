15 уникальных черт, которые вы можете найти у себя - если вы избранные!

Вот 15 абсолютно уникальных особенностей организма, которых нет у большинства. Можете гордиться собой, если у вас:

1. Отсутствуют зубы мудрости

Есть такие счастливые люди, у которых зубы мудрости отсутствуют частично или полностью. Все из-за того, что в них нет никакой необходимости. Такая мутация произошла уже давно и потихоньку завоёвывает человечество. У некоторых этнических групп эта аномалия встречается чаще, чем у других.

2. Сердце находится справа

Эта аномалия случается довольно редко и является врожденной. Большая часть сердца у таких людей расположена в правой половине грудной клетки.

До сих пор неясно, почему сердце у эмбриона на ранней стадии беременности смещается в правую часть грудной полости, а не в левую, как у большинства людей.

3. Непрерывная горизонтальная линия на ладони

ФОТО: Bestie

Её можно обнаружить на руках только 1,5% жителей планеты. Чаще всего эти люди страдают от синдрома Дауна. Такая горизонтальная линия присутствует на мужской руке в два раза чаще, чем на женской. Кроме того, эта особенность более распространена у азиатов и американских индейцев, чем у других этнических групп.

4. Линии в центре ладони пересекаются, создавая букву Х

ФОТО: Bestie

Вот таким образом линии расположены только у 3% населения планеты. Многие верят, что это характеризует человека как сильную и волевую личность.

5. Если на пальцах у вас только дуги

ФОТО: Bestie

Дуги на всех десяти пальцах – очень большая редкость. Это может свидетельствовать о том, что у вас очень неуживчивый и упрямый характер. Мнение других вы не воспринимаете всерьез. Неудачи и поражения вас не останавливают. Вы всегда рветесь в лидеры.

6. Если вы скрещиваете пальцы на руках уникальным образом

ФОТО: Bestie

7. Если второй палец на ноге длиннее первого

ФОТО: Bestie

Он называется "палец Мортона" - по имени американского хирурга-ортопеда Дадли Джо Мортона, который первым описал это явление. Такую аномалию также называют "греческой стопой".

Такая деформация в свое время стала эталоном красоты у древних греков.

8. Если у вас зеленые глаза, как и у 8% населения Земли

9. Если у вас натуральный светлый оттенок волос

У многих детей светлые волосы, но только у 2-16% людей на планете такой оттенок сохраняется в зрелом возрасте. У большинства волосы со временем темнеют.

10. Если у вас от природы рыжий цвет волос

К сожалению, это большая редкость. Согласно статистике, лишь 1-2% населения планеты имеют рыжие волосы. По мнению ученых, через 100 лет рыжеволосые люди могут вообще исчезнуть.

11. Если вы обладатель кудрей, как и 11% жителей нашей планеты

12. Если волосы на макушке у вас закручены против часовой стрелки, как у 8,4% жителей планеты

13. Если у вас выпуклый пупок

Выпуклым он становится из-за индивидуальных особенностей соединительных тканей организма. Это закладывается еще на внутриутробной стадии развития организма.

14. Если солнечные лучи заставляют вас чихать, как и еще 25% населения Земли.

15. Если слюна из вашего рта брызжет струйкой

Это может произойти во время еды, разговора или зевка. Подъязычная слюнная железа рефлекторно сжимается и из вашего рта вырывается струйка слюны. Только 1% населения Земли знают, как проделать этот трюк специально, умеют контролировать напор слюны и длину струйки.

Какие из этих особенностей вы заметили у себя? Обязательно проверьте, есть ли у вас хотя бы одна из них.