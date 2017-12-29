«Жизнь не сказка, если Гнойный Кремлю продался»: рэпер выпустил клип на песню «Владимир Путин»

В конце ноября рэпер исполнил ее в составе команды «Ежемесячные» на баттле против «Бесславных ублюдков». В композиции есть такие фразы, как «жизнь не сказка, если Слава Гнойный Кремлю продался» и «кукла с рукой в жопе Алексей Навальный», сообщает телеканал «Дождь».

«Что ты можешь рассказать за рэп?

Не смей при мне говорить за рэп.

Я **** твой протест,

Антихайп навека.

Моя мать — глинтвейн,

Мой отец из ЧК»

В клипе рэпер одет в деловой костюм с красным галстуком, а одна из локаций видео стилизована под публичное выступление политика — рэпер сидит за столом и говорит в установленный на него микрофон.