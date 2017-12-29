«Жизнь не сказка, если Гнойный Кремлю продался»: рэпер выпустил клип на песню «Владимир Путин»
29 декабря 2017 г., 15:45
Рэпер Гнойный, также известный под псевдонимами Слава КПСС и Соня Мармеладова, 28 декабря выпустил клип на композицию «Владимир Путин».
В конце ноября рэпер исполнил ее в составе команды «Ежемесячные» на баттле против «Бесславных ублюдков». В композиции есть такие фразы, как «жизнь не сказка, если Слава Гнойный Кремлю продался» и «кукла с рукой в жопе Алексей Навальный», сообщает телеканал «Дождь».
«Что ты можешь рассказать за рэп?
Не смей при мне говорить за рэп.
Я **** твой протест,
Антихайп навека.
Моя мать — глинтвейн,
Мой отец из ЧК»
В клипе рэпер одет в деловой костюм с красным галстуком, а одна из локаций видео стилизована под публичное выступление политика — рэпер сидит за столом и говорит в установленный на него микрофон.