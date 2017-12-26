Видео: Сергей Шнуров спел матерную песню про Новый год

«Все может сбыться, все может статься./ Лучше забыться, чем ********./ И в восемнадцатом году, послав все ***** и в *****, / Гонять балду — по Катманду!», — спел Шнуров.

В комментариях поклонники артиста выразили удовлетворение увиденным и услышанным, а также предположили, что это может быть началом нового хита «Ленинграда».

«Это можно использовать как новую пословицу», — считают фанаты.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, как Сергей Шнуров принял участие в обсуждении провального пуска российской ракеты «Союз-2.1б» с 19 спутниками на борту, написав стихотворение. В нем артист намекнул, что всеобщее увлечение повышением собственной духовности происходит в ущерб науке и качеству производства.