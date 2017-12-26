Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
ВЫЙТИ
ВОЙТИ
Sul ei ole kontot? Loo konto >
ЗвездыМузыкаЭксклюзивPartyЖизньCмотриСексКурьезРозыгрышМужской клуб
искать:
Более точный поиск

Видео: Сергей Шнуров спел матерную песню про Новый год

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Сергей Шнуров. | ФОТО: Скриншот с Instagram

Лидер группы «Ленинград» и телеведущий Сергей Шнуров выложил в своем Инстаграме новый видеоролик, на котором поет матерную песенку про Новый год.

«Все может сбыться, все может статься./ Лучше забыться, чем ********./ И в восемнадцатом году, послав все ***** и в *****, / Гонять балду — по Катманду!», — спел Шнуров.

В комментариях поклонники артиста выразили удовлетворение увиденным и услышанным, а также предположили, что это может быть началом нового хита «Ленинграда».

«Это можно использовать как новую пословицу», — считают фанаты.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, как Сергей Шнуров принял участие в обсуждении провального пуска российской ракеты «Союз-2.1б» с 19 спутниками на борту, написав стихотворение. В нем артист намекнул, что всеобщее увлечение повышением собственной духовности происходит в ущерб науке и качеству производства.

A post shared by Shnurov Sergey (@shnurovs) on

Наверх