Вскрылись жуткие подробности болезни Жанны Фриске

7 апреля 2013 года Жанна Фриске родила сына Платона. 7 июня того же года отец Жанны узнал о том, что у певицы опухоль мозга. Все началось с того, что Жанна начала жаловаться на головные боли. А когда была в Майами, пошла купаться и долго не возвращалась. Потом выяснилось, что она перепутала небо и землю. Жанна часто укладывалась спать, затемняла комнаты шторами. А был случай, когда она пыталась положить Платона спать, держа его вниз головой.

Жанна падала в обмороки. Самое жуткое, что в эти моменты, по словам Владимира, ее "сильно корежило", и врачи опасались, что она сломает себе позвоночник. Поэтому Жанну стали связывать.

В Нью-Йорке нашли очень дорогое лекарство, которое Жанне помогло. Настолько, что у нее стала распадаться опухоль. Как объяснил Фриске, хирургическим путем от опухоли избавиться было невозможно – она слишком далеко находилась и был риск, что после операции Жанна "станет овощем", как выразился Владимир. Этот же препарат чудесным образом подействовал на певицу.

Владимир посоветовал Дмитрию Шепелеву закрепить успех и пригласить в помощь директора института вирусологии, однако телеведущий отказался. И через два месяца у Жанны начался рецидив. Фриске рассказал, когда дочь уже не могла говорить, у нее спросили, с кем оставить Платона. И Жанна выбрала свою подругу Ольгу Орлову.

По словам Фриске, в конце жизни Жанна поняла, что за человек Дмитрий Шепелев. Когда он приходил (а, как сообщил Владимир, за два года ведущий был с ней 56-60 дней), Жанна отворачивалась, у нее даже учащался пульс.

В студии шоу "Секрет на миллион" появилась и подруга Фриске Алена Премудрофф. Она заявила, что Жанна страдала головными болями задолго до беременности. И даже падала в обморок. Она ей советовала посетить врача, однако та не слушала ее.

После родов, когда болезнь прогрессировала, у Жанны, по словам подруги, стал просто невыносимый характер. По признанию Алены, с певицей было невозможно общаться, они часто ссорились, причем по пустякам. Владимир Фриске признался, что у его жены родители и старшая сестра умерли от рака.