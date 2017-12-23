Чем опасны новогодние праздники для домашних животных

Например, в семье Марины есть три домашних любимца: кот, собака и черепашка. Хозяйка говорит, что зимние праздники для них самое любимое время для игр и развлечений.

"Услышала шум, бой стекла, прихожу, а елка лежит, стеклянные игрушки все разбились", – рассказала владелица животных Марина Кузьменко.

А вот хлопушек, конфетти и взрывов петард животные очень боятся.

"Собака боится, прячется и кот точно так же боится. А когда на улице – очень надо внимательно держать за поводок потому что может убежать", – отметила Марина Кузьменко.

Поэтому, чтобы не повредить животным – живую елку заменили на искусственную. И следят – чтобы новогоднего декора никто не съел. Любимая новогодняя игрушка домашних животных, но одновременно и самая большая опасность для них – это так называемый дождик. Страдают от дождика часто коты, уж очень они любят его есть. Лечить их очень сложно, а 10% даже погибают, передает Сегодня.

"Как мы шторы нанизываем на нить, точно так же был нанизанных на этот дождик кишечник, и в нескольких местах он был просто прорезан и в животного было очень тяжелое состояние", – рассказала ветеринар Яна Кожухарь.

Не советуют врачи оставлять без присмотра и электрические гирлянды, ведь они могут ударить током, если четвероногий их перегрызет. Также опасно кормить домашних животных блюдами из праздничного стола.

"Пища, как правило, не характерна для ежедневного питания животного. Это могут быть и заболевания желудка, поджелудочной всевозможные отравления", – отметила Яна Кожухарь.

Если такая ситуация все же возникла, то дома животному необходимо дать сорбенты, и как можно скорее обратиться к ветеринару.