Звезды российского ТВ покажут в Таллинне антикризисную комедию «Шальные деньги»

Многие думают, что только Пушкин — наше все. Отнюдь, господа и дамы! А.Н. Островский — это наше все! Пьеса написана непревзойденным мастером слова, не случайно многие театроведы сравнивают наследие великого русского драматурга с Шекспировским масштабом, а «Бешеные деньги» считают настоящим бриллиантом русской классической комедии.

В ролях: Иван Стебунов, Дмитрий Исаев, Борис Хвошнянский, Александр Суворов, Мария Сластненкова, Александр Лымарев, Ирина Чериченко | ФОТО: Pressifoto

Для того, чтобы это понять, а точнее прочувствовать, достаточно прийти на спектакль «Бешеные деньги» в современной постановке режиссера Станислава Назирова. Несмотря на то, что эта пьеса была написана почти 150 лет назад, складывется ощущение , что Островский писал ее здесь и сейчас — про нас! Антикризисная комедия о тленности и порочности новомодной столичной жизни, о том, как важно в наше непростое время сохранять веру в себя и о том, что истинная любовь может творить чудеса.

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